Le vent du renouveau souffle sur la Nintendo Switch. Re:Fresh, un jeu de plateformes et d’exploration 3D au ton solarpunk, arrive sur la console hybride de Nintendo le 12 juin 2025. Développé par Merge Conflict Studio en collaboration avec Negative Karma, ce titre déjà disponible sur PC s’offre une nouvelle jeunesse avec du contenu additionnel exclusif, également prévu comme mise à jour gratuite pour les joueurs PC.

Dans Re:Fresh, vous incarnez un habitant d’un petit village détruit par une tempête. Votre mission : rassembler les matériaux nécessaires pour reconstruire les lieux tout en redonnant vie à une communauté composée d’animaux et de robots attachants. Grâce à une structure ouverte, l’exploration se fait à votre rythme, avec à la clé des cellules solaires essentielles pour améliorer vos capacités de saut et de sprint.

La version Switch de Re:Fresh proposera plusieurs nouveautés pour enrichir l’expérience. Parmi elles, des contre-la-montre nerveux mettront vos réflexes à l’épreuve, une nouvelle quête optionnelle avec un PNJ inédit étoffera le scénario, et des cosmétiques exclusifs permettront de personnaliser votre héros. La bande-son a également été enrichie, et le jeu profite désormais d’une localisation en plusieurs langues, dont le français, le japonais, le portugais brésilien, le chinois simplifié, l’espagnol et l’allemand.

Les précommandes ouvriront le 7 juin sur le Nintendo eShop. Avec une durée de jeu estimée à environ 1h30, Re:Fresh s’impose comme une aventure courte mais chaleureuse, parfaite pour les amateurs de jeux à l’ambiance détendue et bienveillante.