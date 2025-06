Le tout premier jeu à proposer une démo jouable sur Nintendo Switch 2 n’est autre que Street Fighter 6. Capcom frappe fort en lançant cette version d’essai accessible à tous, et qui permet de découvrir une partie conséquente du contenu de ce nouvel opus. Pour les curieux ou les fans de jeux de combat, c’est l’occasion rêvée de s’essayer à la nouvelle génération de baston sur la dernière console de Nintendo.

Dans cette démo, les joueurs peuvent s’immerger dans deux modes majeurs. Le premier, World Tour, est un mode histoire en solo où l’on crée son propre avatar pour partir à l’aventure dans Metro City. Même si la progression ne se conserve pas une fois le jeu complet acquis, l’apparence de l’avatar peut, elle, être transférée, histoire de ne pas tout recommencer. Le second mode, Fighting Ground, permet de s’entraîner au combat grâce à des didacticiels, des fiches de personnages, des matchs en un contre un, des Gyro Battles, le Défi Calories et même des affrontements multijoueurs en local avec avatars personnalisés. À noter toutefois que le Battle Hub et les autres fonctionnalités en ligne ne sont accessibles que dans la version complète du jeu.

Capcom a soigné sa version Switch 2 avec des contenus inédits qui tirent parti des capacités spécifiques de la machine. Le Combat Gyro, par exemple, utilise les capteurs de mouvement des Joy-Con pour ajouter une dimension physique aux affrontements, tandis que le Défi Calories incite les joueurs à bouger pour brûler des calories dans des combats délirants. Les matchs sans fil locaux, les combats d’avatars et les nouveaux modes festifs ajoutent à l’ensemble une belle variété d’expériences.

Du côté du casting, Street Fighter 6 propose un roster riche de 18 personnages jouables, mêlant légendes de la série comme Ryu, Ken et Chun-Li à de nouveaux venus tels que Luke, Jamie ou Kimberly. Tous arborent un nouveau look et des animations spectaculaires pour leurs techniques spéciales, renforçant l’impact visuel du jeu.

La technique n’est pas en reste non plus. Le système de combat s’articule autour de trois types de commandes — Classique, Moderne et Dynamique — qui s’adaptent à tous les niveaux de joueurs. Une nouveauté notable : les commentaires en direct durant les matchs, qui recréent l’ambiance d’un tournoi tout en aidant les joueurs à mieux comprendre les mécaniques. Sans oublier la jauge Drive, une innovation stratégique essentielle pour dominer ses adversaires.

Street Fighter 6 propose également le mode Battle Hub, véritable cœur communautaire du jeu. C’est là que les joueurs du monde entier peuvent se retrouver, discuter, s’affronter et même rejouer à des classiques de Capcom dans la salle d’arcade virtuelle. Bien que ce mode soit absent de la démo, il promet une expérience en ligne riche une fois le jeu complet entre les mains.