Zero Games Studios annonce l’arrivée prochaine de Super World War sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue pour le 25 août 2025. Ce nouveau titre de stratégie au tour par tour promet une expérience à la fois tactique, accessible et pleine d’humour, que vous soyez seul ou jusqu’à quatre joueurs en multijoueur local ou en ligne.

Dans Super World War, le monde est en ébullition depuis la mort du Président du Monde, Theorn BrunceWald, dont le siège est désormais vacant. Plusieurs leaders excentriques et déjantés se lancent dans une lutte acharnée pour la domination mondiale. À travers une campagne décalée, vous pourrez incarner six généraux aux pouvoirs uniques et aux histoires folles, chacun disposant d’une arme superpuissante à débloquer au fil des batailles.

Le gameplay repose sur une mécanique de stratégie au tour par tour sur des cartes hexagonales, où la météo joue un rôle stratégique clé, affectant la visibilité et la mobilité des troupes. Le jeu propose de nombreuses possibilités tactiques, comme la gestion des munitions, la mise en place d’embuscades ou encore la concentration des attaques pour infliger des combos dévastateurs. Plus de 80 cartes différentes sont disponibles, offrant une grande variété de défis stratégiques pour les modes solo et multijoueur.

Le mode multijoueur, qui peut accueillir jusqu’à quatre joueurs, permet de s’affronter en local sur le même écran (hotseat) ou en ligne, pour des affrontements intenses ponctués d’explosions, d’effets cartoonesques et même… de vaches volantes, un clin d’œil à l’humour omniprésent dans le jeu. Avec ses graphismes 3D colorés et dynamiques, Super World War combine une ambiance fun avec des combats très animés.

La campagne solo propose 40 cartes supplémentaires, pour une durée de jeu estimée entre 20 et 30 heures selon l’expérience du joueur. Les différentes armées ont chacune leur style et stratégie, ce qui garantit une rejouabilité importante. Enfin, la bande originale originale accompagne parfaitement cet univers déjanté.

Super World War sera proposé à 19,99 $, avec également une version physique en projet. Pour les amateurs de stratégie décalée sur Nintendo Switch, ce titre s’annonce comme un rendez-vous incontournable cet été. Prenez le contrôle d’un général fou et prenez la place laissée vacante par le Président du Monde : la guerre commence maintenant !