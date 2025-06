La Nintendo Switch 2 continue d’être au cœur de nombreuses spéculations à l’approche des showcases estivaux, et la journée d’aujourd’hui ne fait que raviver les discussions. Trois rumeurs circulent avec insistance : un remake de Persona 4, des signes de vie très concrets pour Hollow Knight: Silksong, et l’existence d’un nouveau jeu SpongeBob encore non annoncé.

La rumeur la plus commentée concerne Persona 4 Remake. Plusieurs sources, dont le site MP1st, affirment que SEGA et Atlus préparent bel et bien une version entièrement retravaillée de ce classique du JRPG. Ce remake serait présenté officiellement ce dimanche 8 juin lors du Xbox Games Showcase, et sortirait sur PS5, Xbox Series X|S et PC. En revanche, aucune confirmation n’a pu être obtenue concernant une sortie simultanée sur Nintendo Switch 2, ce qui laisse planer le doute sur la stratégie de lancement multiplateforme de SEGA. Il faudra donc attendre l’événement ou une communication officielle pour en savoir plus.

De son côté, Hollow Knight: Silksong refait parler de lui après un long silence. Le très attendu jeu de Team Cherry a reçu pas moins de trois mises à jour sur sa page Steam en moins de quatre jours, ce qui alimente les spéculations sur une annonce imminente. Le titre est de plus en plus pressenti pour apparaître lors du Summer Game Fest ou du Xbox Showcase, surtout qu’il est censé être intégré au Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie. Toutefois, ici encore, aucune mention d’une éventuelle version Nintendo Switch 2, bien que le jeu ait été originellement annoncé sur la première Switch.

Enfin, un nouveau projet inattendu a fuité : SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide. Ce jeu encore non dévoilé officiellement a été classifié en Corée du Sud pour PS5, Xbox Series et PC. Édité par THQ Nordic, ce nouveau jeu consacré au célèbre habitant de Bikini Bottom pourrait également faire partie des surprises des conférences à venir.