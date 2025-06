Le 5 juin 2025, Square Enix a lancé BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, une réinterprétation somptueuse d’un RPG culte qui avait marqué les esprits à sa sortie initiale sur Nintendo 3DS en 2012. Cette version exclusive à la Nintendo Switch 2 revisite avec brio l’épopée originale grâce à des graphismes entièrement retravaillés et à l’ajout de nouveaux mini-jeux inédits.

Même sans avoir vu d’images, on se doute que cette version HD fait un bond graphique spectaculaire par rapport à celle de la 3DS. Pour les plus curieux, une vidéo comparative permet d’apprécier les différences visuelles entre les deux versions. Ce qui impressionne, c’est que tout en modernisant l’apparence, le remaster conserve l’identité artistique de l’original, respectant ainsi l’œuvre de base.

La version Switch 2 intègre deux mini-jeux totalement inédits, tirant parti des nouvelles fonctionnalités de la console, notamment ses contrôles via les souris de la manette. Dans Luxencheer Rhythm Catch, les joueurs participent à un jeu de rythme où les souris servent de bâtons lumineux pour synchroniser des performances festives. Ringabel’s Panic Cruise, quant à lui, propose de piloter un vaisseau aérien tout en répondant aux requêtes de l’équipe, un exercice qui mettra à l’épreuve votre sens de la coordination et du multitâche. Ces activités secondaires permettent de gagner divers objets spéciaux, dont des accessoires pour désactiver les combats aléatoires et des costumes alternatifs.

L’aventure se déroule dans Luxendarc, un monde régi par quatre cristaux élémentaires qui assurent l’équilibre du monde. Lorsqu’un immense gouffre – le Grand Abîme – plonge le monde dans les ténèbres, quatre héros se lèvent pour tenter de restaurer la lumière. On retrouve Agnès Oblige, vestale du cristal du vent, Tiz Arrior, berger rescapé de la catastrophe, Edea Lee, fille du grand maréchal d’Éternia, Ringabel, un mystérieux amnésique en possession d’un journal prophétique, et Airy, une cryst-fée aux conseils aussi cruciaux qu’énigmatiques. Ensemble, ils devront parcourir un monde en péril pour raviver les cristaux.

Le système de combat repose toujours sur l’excellent duo “Brave & Default” : le mode Brave permet de consommer des points pour enchaîner les actions en un tour, tandis que Default invite à la prudence, en se mettant en garde pour accumuler ces mêmes points. Associé à un système de jobs riche de plus de vingt classes uniques, ce gameplay offre une liberté stratégique énorme, idéale pour les joueurs qui aiment personnaliser leur équipe.

Les affrontements au tour par tour peuvent être accélérés à volonté, rendant l’expérience plus fluide, tandis que la bande-son signée Revo sublime l’aventure avec des compositions épiques et inoubliables. Tous ces éléments font de BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster un indispensable pour les amateurs de RPG japonais et un hommage élégant à l’un des piliers du genre moderne.

Avec la sortie de la Nintendo Switch 2, Nintendo inaugure une nouvelle collection qui ravira les nostalgiques : les Switch 2 GameCube Classics. Cette gamme exclusive a pour objectif de remettre sur le devant de la scène les jeux les plus marquants de la GameCube, dans des versions remasterisées et optimisées pour la nouvelle console. Elle s’enrichira au fil du temps, mais propose déjà trois titres phares du catalogue de l’époque : The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX et SOULCALIBUR II.

Une simple promesse de retour ne suffisait pas. Nintendo propose ici une véritable refonte technique. Les améliorations visuelles sont frappantes, avec une résolution largement revue à la hausse, un framerate stable et des effets visuels modernisés, tout en respectant l’esthétique d’origine. Une vidéo comparative permet d’ailleurs de constater, image par image, l’évolution entre les versions GameCube et Switch 2.

Parmi ces retours, The Legend of Zelda: The Wind Waker brille plus que jamais. Son esthétique en cel-shading, déjà unique en 2003, profite aujourd’hui d’un lissage HD impeccable et d’une lumière retravaillée qui sublime chaque recoin de la Grande Mer. L’aventure commence quand la sœur de Link, Aryll, est enlevée par un oiseau géant. Notre héros prend alors la mer à bord de son bateau parlant, le Lion Rouge, et utilise la Baguette du Vent pour contrôler les courants et explorer les îles d’un monde désormais encore plus enchanteur. Donjons mystérieux, ennemis puissants et personnages inoubliables sont toujours au rendez-vous, dans une version qui magnifie l’expérience d’origine.

F-Zero GX fait aussi son retour tonitruant. Connu pour être l’un des jeux de course les plus rapides jamais créés, le titre de SEGA et Nintendo se présente dans une version visuellement saisissante sur Switch 2. L’effet de vitesse est renforcé, les circuits profitent d’une meilleure lisibilité et l’action reste fluide même en plein chaos. Les modes Grand Prix, Time Attack et Versus sont toujours là, tout comme le fameux mode Histoire centré sur Captain Falcon. Le jeu permet également de personnaliser ses véhicules dans les moindres détails, offrant un véritable bac à sable aux fans de réglages et d’esthétique futuriste.

Enfin, SOULCALIBUR II revient affûter ses lames. Ce classique du jeu de combat sorti en 2003 reprend vie avec des animations peaufinées, des textures réhaussées et un confort de jeu accru. Toujours aussi technique, le gameplay repose sur des attaques à plusieurs niveaux (haut, moyen, bas), avec des mécanismes défensifs tels que les Guard Impacts ou la Soul Charge. L’iconique Link, présent exclusivement dans la version GameCube, est de retour, ravivant les souvenirs des affrontements mémorables entre univers. Le mode Weapon Master permet de progresser dans une aventure solo en remportant des combats pour collecter de nouvelles armes, qui débloquent également le mode Extra, ajoutant encore de la rejouabilité.