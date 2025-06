SEGA a profité du Summer Game Fest 2025 pour lever le voile sur Sonic Racing: CrossWorlds, son tout nouveau jeu de course inspiré de l’univers de Sonic. Le titre sortira en version physique et numérique sur Nintendo Switch le 25 septembre 2025, au prix de 59,99 $ USD. Une version Nintendo Switch 2 suivra ultérieurement, au tarif de 69,99 $ USD, et proposera une option de mise à niveau payante pour les joueurs qui auront acquis le jeu sur Switch classique.

La version physique standard est d’ores et déjà disponible à la commande, tandis que les précommandes numériques seront ouvertes sous peu. Pour les collectionneurs, SEGA s’associe à Limited Run Games pour une édition collector exclusive remplie de bonus. Cette édition est d’ores et déjà disponible en précommande pour les possesseurs de Switch.

Côté contenu, Sonic Racing: CrossWorlds ne fait pas les choses à moitié. Le jeu inclura une grande sélection de personnages emblématiques de l’univers Sonic, enrichie après la sortie par des ajouts gratuits issus d’autres franchises SEGA comme Joker (Persona 5), Ichiban Kasuga (Yakuza), ou encore la célèbre Hatsune Miku. Ces personnages seront accessibles gratuitement via des mises à jour régulières. Du contenu payant viendra également étoffer l’expérience, notamment avec un DLC Minecraft intégrant Steve, Alex et le Creeper, ainsi qu’un circuit tiré du célèbre jeu cubique.

La Digital Deluxe Edition proposera encore plus de contenu : les personnages de la série Netflix Sonic Prime – Knuckles the Dread, Rusty Rose et Tails Nine – seront jouables, et un Season Pass ajoutera progressivement des circuits, véhicules et invités issus d’univers variés. Cette édition inclut aussi un accès anticipé de trois jours à partir du 22 septembre 2025, sauf pour les joueurs Switch qui devront attendre la date officielle. Tous ceux qui précommandent la version standard ou Deluxe recevront Sonic the Werehog (issu de Sonic Unleashed) ainsi qu’un véhicule et un autocollant exclusifs.

Le gameplay de Sonic Racing: CrossWorlds repose sur une formule toujours plus ambitieuse. Les joueurs pourront courir sur terre, en mer, dans les airs, et même à travers le temps et l’espace grâce à une nouvelle mécanique baptisée Travel Rings. Ces portails interdimensionnels altèrent le déroulement des courses en temps réel, créant des défis dynamiques. Le jeu proposera aussi un mode solo et multijoueur, avec du cross-play annoncé entre toutes les plateformes.

La personnalisation tient également une place centrale, avec un vaste choix de pièces de véhicules, d’objets à débloquer, de gadgets et de bonus à combiner pour créer un bolide adapté à chaque style de course. La diversité du roster et la profondeur des mécaniques devraient séduire les fans de longue date comme les nouveaux venus.

L’édition collector, vendue 249,99 $ USD, inclura :

Le jeu complet en version physique

Le Season Pass (code)

Sonic the Werehog + véhicule + autocollant (code)

Une boîte collector

Une statue de Sonic & Shadow en course

Un SteelBook exclusif

Un artbook relié

Une bande-son en deux CD

Une BD IDW exclusive avec couverture spéciale

Un porte-clés King Boom Boo

Un miroir rétroviseur Sonic

Des cartes à collectionner brillantes

Un emblème chromé à coller

La Digital Deluxe Edition, quant à elle, sera proposée à 79,99 $ USD. Elle inclura l’accès anticipé, le Season Pass, les personnages de Sonic Prime, et le contenu de précommande.

Sonic Racing: CrossWorlds promet d’être le plus grand jeu de course jamais conçu pour la franchise. Entre l’hommage aux classiques et les nombreuses collaborations avec d’autres licences cultes, le titre entend repousser les limites du genre. La version Nintendo Switch 2 sera optimisée pour la nouvelle console, mais les joueurs actuels pourront facilement effectuer la transition grâce à la mise à niveau prévue. Plus d’informations seront communiquées prochainement.