Capcom continue de muscler Street Fighter 6 avec du contenu inédit. Désormais disponible sur Nintendo Switch 2 en tant que titre de lancement, le célèbre jeu de combat fait peau neuve avec de nouvelles fonctionnalités pensées pour la console hybride de nouvelle génération. Et ce n’est pas tout : l’éditeur japonais a dévoilé l’arrivée prochaine de quatre personnages emblématiques en DLC dans le cadre du contenu Year 3.

Au programme : Sagat, le roi du Muay Thaï, rejoindra le roster dès cet été, suivi de C. Viper à l’automne, Alex au début du printemps 2026, et enfin Ingrid à la fin du printemps. Des retours attendus par les fans, qui promettent d’apporter encore plus de variété et de stratégie aux affrontements.

Avec la version Nintendo Switch 2, Street Fighter 6 propose également une série de nouveaux modes et fonctionnalités exclusifs conçus pour exploiter pleinement les capacités de la console :

Match local sans fil – Un contre un : affrontez vos amis en combat classique en utilisant le mode local sans fil. L’idéal pour des duels n’importe où, sans connexion internet.

: affrontez vos amis en combat classique en utilisant le mode local sans fil. L’idéal pour des duels n’importe où, sans connexion internet. Match Avatar local : combattez avec votre avatar personnalisé issu du mode World Tour et utilisez les techniques apprises au fil de votre aventure, dans des combats uniques en sans-fil.

: combattez avec votre avatar personnalisé issu du mode World Tour et utilisez les techniques apprises au fil de votre aventure, dans des combats uniques en sans-fil. Mode Tabletop : profitez du jeu à deux joueurs en posant simplement la console sur une surface et en partageant les Joy-Con 2. Parfait pour des affrontements spontanés en déplacement.

: profitez du jeu à deux joueurs en posant simplement la console sur une surface et en partageant les Joy-Con 2. Parfait pour des affrontements spontanés en déplacement. Combat Gyro : une nouvelle manière de jouer en utilisant les capteurs de mouvement des Joy-Con. Les combats restent techniques mais se dynamisent grâce à des gestes physiques.

: une nouvelle manière de jouer en utilisant les capteurs de mouvement des Joy-Con. Les combats restent techniques mais se dynamisent grâce à des gestes physiques. Concours de Calories : ce mode amusant met votre endurance à l’épreuve. Réalisez des attaques et Super Arts avec les Joy-Con pour remplir une jauge de calories et dominer votre adversaire dans un tout nouveau défi physique.

En parallèle, Capcom lance également une collection amiibo™ dédiée à Street Fighter 6, avec des figurines à l’effigie de Luke, Jamie et Kimberly, ainsi qu’un Starter Set de cartes amiibo représentant les 22 personnages du roster Year 1. Ces objets à collectionner permettront de débloquer du contenu en jeu exclusif, ainsi que de sauvegarder rapidement les paramètres de tenues et de commandes.