Annoncé dans le cadre du Summer Game Fest, Towa and the Guardians of the Sacred Tree est le fruit d’une collaboration inédite entre Bandai Namco et le studio Brownies, connu notamment pour Fantasy Life ou Egglia Rebirth. Ce roguelite narratif et coloré sortira sur Nintendo Switch le 18 septembre 2025. Aucune confirmation n’a encore été donnée pour une éventuelle version Nintendo Switch 2, mais cela semble plus que probable.

Une quête mystique au cœur d’un monde menacé

Dans cette aventure roguelite, vous incarnez Towa, prêtresse du village sacré de Shinju, et devez repousser les ténèbres qui menacent votre terre. À vos côtés, huit gardiens fidèles vous prêteront main-forte, chacun doté de ses propres capacités et types d’armes. Ensemble, vous devrez forger des liens puissants, des épées sacrées, et mener une lutte contre les forces de Magatsu, entité malfaisante à l’origine de la corruption qui ronge le monde.

Un gameplay centré sur la coopération et l’évolution

Le système de combat propose des duos uniques entre Towa et un gardien, mêlant épée (Tsurugi) et bâton rituel (Kagura). La synergie entre les personnages influencera le style de jeu et la stratégie à adopter dans les combats dynamiques contre les sbires de Magatsu. L’exploration de donjons procéduraux, la gestion du village, et les sauts temporels ajouteront une forte rejouabilité et un vrai sens de progression à chaque nouvelle tentative.

Au fil des années (et des runs), le village évolue, révélant traditions, récits et liens entre les habitants. Chaque visite est l’occasion de s’entraîner au dojo, invoquer des Grâces, ou encore forger de nouvelles armes dans l’atelier.

Une direction artistique raffinée portée par Hitoshi Sakimoto

Graphiquement, le titre promet un univers enchanteur et richement illustré, dans la lignée des productions du studio Brownies. L’expérience est sublimée par une bande originale signée Hitoshi Sakimoto (Final Fantasy Tactics, Vagrant Story), garantissant une ambiance sonore épique et émotive.

Une sortie en septembre exclusivement sur Switch (dans un premier temps)

Towa and the Guardians of the Sacred Tree débarquera le 18 septembre 2025 sur Nintendo Switch. Bandai Namco n’a pas encore confirmé de version optimisée pour la Switch 2, mais une annonce en ce sens pourrait intervenir d’ici la fin de l’année. Avec son approche mêlant action, narration et stratégie, ce nouveau titre s’annonce déjà comme l’un des roguelites les plus marquants de la rentrée 2025.