La Nintendo Switch 2 vient tout juste de faire ses premiers pas sur le marché avec une sélection de jeux prometteurs, mais côté applications multimédias, le lancement se montre un peu plus discret. Contrairement à son aînée, qui proposait déjà quelques services de streaming populaires, la Switch 2 doit pour l’instant composer sans la majorité d’entre eux. Heureusement, les choses devraient bientôt évoluer, du moins pour l’un des services les plus utilisés dans le monde : YouTube.

Sur les réseaux sociaux, l’équipe officielle de YouTube a confirmé qu’elle travaille actuellement en collaboration avec Nintendo pour rendre l’application disponible sur la nouvelle console. Une nouvelle qui ravira sans doute les nombreux utilisateurs ayant pris l’habitude de visionner leurs contenus favoris, let’s play, ASMR ou mukbangs directement depuis leur Switch première génération.

Aucune date précise n’a encore été communiquée quant à l’arrivée de l’application, mais le message se veut rassurant : YouTube sera bien de la partie sur Nintendo Switch 2. Une promesse attendue, tant cette application fait aujourd’hui figure d’incontournable, notamment pour les jeunes utilisateurs et les joueurs nomades friands de contenu à la demande.

We're working with Nintendo to make YouTube available on the Switch 2 soon. For a list of devices YouTube is available on, head over here: https://t.co/1teYC2AvM5

— TeamYouTube (@TeamYouTube) June 7, 2025