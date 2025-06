Le monde est sous la menace du maléfique Magatsu. Face à lui, la jeune prêtresse Towa et ses huit compagnons représentent l’ultime espoir. Développé par Brownies inc. et publié par Bandai Namco Entertainment Europe, TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE invite les joueurs à découvrir un monde haut en couleur dans un roguelite en vue 2D isométrique. Dévoilé lors du Summer Game Fest, le jeu sortira le 19 septembre 2025 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ et PC sur Steam® et il est déjà disponible en précommande.

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE est un jeu d’action intense qui se démarque par ses superbes personnages dessinés à la main, ses magnifiques paysages qui restituent admirablement toute la chaleur des encres japonaises et sa bande-son exceptionnelle composée par Hitoshi Sakimoto. Mais derrière ce monde coloré et cette splendeur empreinte de sérénité se dissimule un terrible danger : dans une région reculée, le paisible village de Shinju est menacé par la quête de pouvoir du maléfique Magatsu. Armée de son seul courage et accompagnée de huit compagnons fidèles, la prêtresse Towa se dresse sur la route de Magatsu et de ses sbires.

Avant chaque quête, les joueurs doivent choisir deux gardiens, l’un pour manier l’épée sacrée Tsurugi et l’autre pour porter le bâton magique Kagura. Chaque gardien possède des compétences propres qui peuvent être débloquées et améliorées dans les donjons et dans le village de Shinju. Il sera possible de fabriquer des matériaux pour forger et améliorer ses épées, afin que chaque style de combat et chaque paire de gardiens soient véritablement uniques. Au fil des quêtes menées à différentes époques, le village évolue et le joueur peut développer des liens avec les habitants pour en savoir plus sur leurs traditions et leurs histoires. Tous ces personnages devront unir leurs forces pour sauver leurs terres, conquérir de terribles donjons et vaincre les forces de Magatsu pour restaurer la paix.