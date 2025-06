Le studio Coatsink a annoncé que ISLANDERS: New Shores sortira officiellement sur Nintendo Switch le 10 juillet 2025. Cette nouvelle version, présentée lors du Wholesome Direct, entend enrichir l’expérience zen et stratégique qui a fait le succès de ISLANDERS, tout en y ajoutant une foule de nouveautés pensées pour les amateurs de city-builders minimalistes.

Dans ISLANDERS: New Shores, les joueurs sont invités à bâtir des villages colorés et harmonieux sur une multitude d’îles aux environnements variés. Chaque partie commence avec une sélection de bâtiments à placer intelligemment, afin de maximiser son score. Le concept repose sur une boucle de jeu simple mais cérébrale, qui évite la complexité des simulateurs urbains traditionnels au profit d’une approche plus intuitive et contemplative.

Parmi les nouveautés majeures introduites dans New Shores, les « boons » font office de mécanisme central. Il s’agit de bonus uniques que l’on débloque en accumulant des points pendant une partie. Ces pouvoirs spéciaux permettent par exemple de dupliquer un bâtiment ou de remplacer une construction déjà placée, apportant ainsi une nouvelle dimension stratégique au gameplay. Chaque boon ajoute une surprise, et les maîtriser devient vite crucial dans les niveaux les plus exigeants.

Le jeu propose également un mode Bac à sable pour construire librement, de nouveaux types de bâtiments, un système de score avancé et des propriétés d’îles uniques qui modifient les règles de chaque partie. Les joueurs peuvent également utiliser un mode Photo complet avec filtres et caméra rotative pour capturer les plus belles vues de leurs créations. Et pour les streamers, l’intégration Twitch permet aux spectateurs de voter en direct pour les prochaines actions à entreprendre, ajoutant une touche communautaire à l’expérience.

Côté contenu, ISLANDERS: New Shores ne s’arrêtera pas là. Coatsink promet des mises à jour gratuites régulières jusqu’à la fin de l’année 2025. Ces ajouts incluront des défis mensuels, un nouveau biome, des événements saisonniers, de nouveaux boons et des récompenses inédites. Toutes les informations détaillées seront communiquées sur la page Steam du jeu.

Avec ses 44 types de bâtiments, ses 50 générateurs d’îles dynamiques, sa musique originale immersive de 75 minutes, ses deux modes de jeu séparés (Score et Sandbox) et sa direction artistique toujours aussi apaisante, ISLANDERS: New Shores s’annonce comme une évolution bienvenue pour les amateurs de construction légère, poétique et stratégique.