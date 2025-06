Peu avant la fin d’année 2024, alors que Bandai Namco poursuivait sa campagne de promotion concernant la sortie de Tales of Graces F Remastered disponible depuis sur Nintendo Switch ainsi que d’autres consoles, l’éditeur mentionnait que 2025 marquant les 30 ans de la série nous aurions bien plus de remaster à venir afin de célébrer l’évènement. Justement c’est après le Tales of Festival au Japon et à l’approche de l’été que nous avons un petit mot sur le réseau social X, anciennement Twitter, évoquant une annonce cet été! Soulignons qu’en début 2025, nous avions un dépôt de marque concernant Tales of the Abyss. Il faudra ainsi faire preuve d’un peu de patience pour savoir si c’est bien celui-ci qui est concerné ou bien un des 17 autres titres majeur de la série puis surtout de savoir si la Nintendo Switch 2 sera de la partie! Nous vous laissons voir le mot en vidéo ci-dessous sur X et potentiellement vous intéresser à notre test de Tales of Graces F Remastered sur ce lien.