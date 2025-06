À l’occasion du Xbox Game Showcase, Tony Hawk est monté sur scène pour présenter un tout nouveau trailer de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, la compilation très attendue qui remet au goût du jour deux des épisodes les plus cultes de la licence. Et ce n’est pas tout : les Tortues Ninja font une apparition surprise dans le jeu, prêtes à enchaîner les tricks les plus déjantés sur leur planche à roulettes.

Cette nouvelle bande-annonce met en lumière les environnements emblématiques des opus 3 et 4, entièrement retravaillés avec des graphismes modernisés, une fluidité exemplaire, et une bande-son fidèle à l’esprit original. Les fans retrouveront les sensations de glisse qui ont marqué toute une génération, agrémentées de nouveaux contenus, de défis mis à jour, et d’un roster étendu.

L’intégration des Teenage Mutant Ninja Turtles ajoute une touche de fun inattendue. Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël débarquent dans l’univers de Tony Hawk, chacun avec ses propres animations et tricks, offrant une expérience unique aux fans des deux franchises.

Un accès anticipé à une démo jouable est désormais disponible pour les joueurs qui précommandent le jeu. Malheureusement, cette démo n’est pas accessible sur la version Nintendo Switch, une omission qui risque de décevoir les adeptes de la console hybride.