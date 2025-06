Spilled! est un jeu court et apaisant axé sur le nettoyage des déchets marins. Conçu pour offrir une expérience relaxante sans stress, il se joue librement, sans mauvaise façon de faire, et peut être terminé en environ une heure. Toutefois, grâce à son système de sélection de niveaux, les joueurs peuvent y revenir à tout moment pour se détendre.

Dans Spilled!, vous incarnez un pilote de bateau chargé de dépolluer l’océan. Votre mission principale consiste à récupérer des déchets, recycler des nappes d’huile, gagner des pièces et améliorer votre embarcation afin d’accéder à de nouvelles zones plus vastes et plus complexes. En progressant, vous affronterez des marées noires de plus en plus importantes et découvrirez des types de pollution variés, comme le plastique ou les incendies à éteindre.

Le jeu propose huit zones différentes à explorer, chacune représentant un biome unique. Chaque environnement devient progressivement plus grand et plus exigeant en matière de nettoyage. Pour enrichir l’expérience, Spilled! invite également les joueurs à sauver 16 animaux mignons disséminés dans le monde, ajoutant une dimension de collecte et de bienveillance.

Blippo+ est un simulateur de télévision « off-cable » en live-action, aussi étrange que fascinant, bientôt disponible sur Nintendo Switch grâce à Panic. Initialement sorti sur la console Playdate du même éditeur, le jeu revient dans une version en couleur prévue pour l’automne 2025. Il vous plonge dans le monde excentrique de la planète Blip à travers une multitude de chaînes télévisées fictives, mêlant soaps, talk-shows, bulletins météo et programmes absurdes, dans un hommage vibrant à la télévision underground.

Sur Blippo+, vous ne jouez pas un héros ou un explorateur : vous êtes un téléspectateur intergalactique qui zappe frénétiquement à travers une sélection de chaînes aux contenus délirants, peuplées de personnages étranges et attachants, comme des clones d’acteurs de soap opera, des professeurs fous, des journalistes décalés ou des figures punk. Le jeu se présente comme une véritable expérience télévisuelle rétro-futuriste, nourrie par un sens du détail remarquable, une direction artistique foisonnante et une écriture qui rappelle la télévision pirate, les émissions d’accès public, ou encore l’art vidéo expérimental des années 80.

En progressant, vous débloquez des « data packettes », mettez à jour le programme électronique avec de nouveaux épisodes et messages, et découvrez peu à peu l’histoire énigmatique qui se cache entre les chaînes. L’univers de Blippo+ s’étend aussi au-delà de l’écran via les forums « Femtofax », sorte de vidéotex alien rempli de lore étrange et d’échanges entre fans fictifs.

Prévu pour septembre 2025 sur Nintendo Switch, Dead Reset est un jeu d’horreur interactif en FMV (full motion video), mêlant prises de vues réelles, effets pratiques sanglants et choix narratifs cruciaux. Dans ce thriller psychologique à la croisée du cinéma et du jeu vidéo, vous incarnez Cole Mason, un chirurgien kidnappé et enfermé dans une sinistre installation sous-marine, pris au piège dans une boucle de mort terrifiante.

L’objectif : opérer un patient infecté par un parasite en constante évolution, tout en affrontant des visions cauchemardesques, des dilemmes moraux intenses et une mort inévitable. Chaque décès n’est pas une fin, mais une pièce de plus dans le puzzle : avec chaque boucle, vous vous rapprochez de la vérité et d’une possible échappatoire.

Dead Reset s’inscrit pleinement dans le registre de l’horreur cinématographique, avec une réalisation en prises de vues réelles, des effets spéciaux organiques très gore et un scénario à embranchements. Vos décisions affectent non seulement le destin de Cole, mais aussi ses relations avec d’autres survivants ou membres de l’installation. Ces choix mènent à l’un des quatre dénouements possibles, oscillant entre rédemption et damnation.

Le jeu propose également un Streamer Mode, qui désactive les contraintes de temps lors des choix afin de permettre à une audience en ligne d’influencer le récit en temps réel, ajoutant une dimension communautaire au cauchemar.

Prévu pour une sortie au quatrième trimestre 2025 sur Nintendo Switch, LOVE ETERNAL est le nouveau jeu de plateformes narratif développé par Brlka et édité par Ysbryd Games. Ce jeu mêle habilement agilité, réflexion, ambiance sombre et exploration introspective dans une aventure étrange et déstabilisante centrée sur Maya, une adolescente en pleine crise existentielle… et surnaturelle.

L’histoire débute alors que Maya traverse une période difficile : elle est coupée de sa famille, vient de se disputer avec sa meilleure amie Lacey… et a récemment été enlevée par une ancienne divinité. Emprisonnée dans une mystérieuse structure appelée le Terrarium, Maya devra défier les lois de la gravité pour s’échapper d’un univers qui semble vivre et respirer au rythme des caprices de son geôlier divin.

Grâce à un gameplay basé sur la manipulation de la gravité, les joueurs devront guider Maya à travers un dédale complexe de plateformes piégées, de gouffres, de pointes mortelles et de lasers brûlants. Chaque saut, chaque bascule et chaque déplacement est calculé au pixel près, rendant les séquences de plateforme exigeantes et précises, à la manière des classiques du genre. Attention toutefois : l’œil de la divinité veille, et le décor lui-même peut se déformer de manière imprévisible.

L’ambiance visuelle et sonore joue un rôle central dans l’immersion. Le jeu propose une exploration de paysages sinistres et mystérieux inspirés de l’âge de fer : ruines, cavernes sous-marines et répliques sombres de lieux familiers, comme la maison de Maya. Tout au long de son périple, elle croisera des figures étranges, des souvenirs distordus de sa famille, de Lacey, et d’autres captifs errants. Ces rencontres nourrissent une narration énigmatique qui pousse à interroger les intentions du dieu… et la réalité elle-même.

LOVE ETERNAL sera disponible avec des sous-titres dans plusieurs langues, dont le français, l’anglais, le japonais, le coréen, le portugais brésilien, l’allemand, l’espagnol, le russe et le chinois simplifié.

Prévu pour une sortie en 2026 sur Nintendo Switch, Nightmare Circus est le nouveau projet de FairPlay Studios, un jeu d’action-aventure aussi étrange que fascinant qui vous plonge au cœur d’un cauchemar surréaliste. Dans cet univers sombre et fantaisiste, vous incarnez un marionnettiste pris au piège dans le Royaume des Cauchemars, un lieu torturé où les rêves prennent une tournure inquiétante et où la réalité semble s’effondrer.

Ancien membre d’une troupe de cirque itinérante, votre personnage se retrouve soudainement perdu dans ce monde tordu. Votre objectif : retrouver vos compagnons, eux aussi piégés, affronter les multiples menaces cauchemardesques qui rôdent dans les parages, comprendre les mystères qui enveloppent ce royaume maudit et, enfin, trouver une échappatoire vers le monde réel.

La mécanique centrale du jeu repose sur le système original de « Puppet String ». En tant que marionnettiste, vous disposez de deux baguettes pour manipuler vos ficelles, qui deviennent ici des armes redoutables. Grâce à elles, vous pouvez combattre les ennemis, mais aussi vous déplacer, vous accrocher à des plateformes ou interagir avec l’environnement. Ce système est couplé à un gameplay de « Collision Combat », une approche dynamique et percutante du combat où l’objectif est de provoquer des impacts satisfaisants : écraser, heurter, faire rebondir ou projeter les ennemis contre les éléments du décor pour infliger un maximum de dégâts.

Le jeu propose une aventure à la fois macabre et poétique, où l’esthétique de cirque inquiétant et l’univers onirique forment un cocktail aussi étrange qu’envoutant. Chaque zone traversée regorge de dangers, mais aussi de secrets à découvrir et d’amis à sauver. En explorant les moindres recoins de ce royaume onirique, vous découvrirez l’histoire enfouie derrière ce cauchemar collectif.

Avec ses mécaniques uniques, son ambiance immersive et ses combats physiques innovants, Nightmare Circus promet une aventure mémorable, destinée à ceux qui aiment les mondes décalés, les histoires teintées de mystère et les expériences de jeu originales.

Annoncé récemment par le Studio Waterzooi, Please, Watch the Artwork est un jeu d’observation aussi calme qu’inquiétant, actuellement en développement sur Nintendo Switch. Il s’inscrit dans la lignée des titres précédents du studio, Please, Touch the Artwork 1 & 2, tout en proposant une approche plus sombre et introspective. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Dans ce nouveau volet, vous incarnez un gardien de nuit solitaire au MaMA — le Museum of Animated Modern Art. Votre mission : observer attentivement les œuvres exposées pendant votre garde nocturne et signaler toute anomalie détectée dans les tableaux. À première vue, le concept peut sembler simple, mais les choses prennent une tournure plus étrange à mesure que la nuit avance…

Ici, les œuvres sont vivantes. Inspirées des tableaux d’Edward Hopper, maître du réalisme américain et des ambiances de solitude urbaine, les peintures animées prennent peu à peu une teinte inquiétante. Un mystérieux clown triste rôde dans les galeries, sa mélancolie contaminant lentement les autres œuvres. Pas de jumpscares, ni de créatures qui vous pourchassent, mais un sentiment insidieux d’isolement, de doute et de paranoïa s’installe à mesure que vous essayez de garder le contrôle.

Le gameplay repose sur un principe accessible : repérer les différences entre les versions des tableaux. Grâce à des commandes en pointer-cliquer simples et une fonction de zoom, le joueur peut explorer chaque détail des œuvres animées. Au fil de la progression, vous découvrirez plus de 400 anomalies réparties dans 6 galeries thématiques, contenant en tout 40 tableaux inspirés du style de Hopper.

La direction artistique du jeu se démarque par ses animations dessinées à la main et son ambiance sonore minimaliste. Aucun fond musical n’accompagne votre ronde, seulement les bruits d’ambiance des lieux représentés dans les œuvres. Cette atmosphère sonore réaliste renforce le sentiment de solitude, vous plongeant encore davantage dans cet étrange univers muséal.

Avec trois niveaux de difficulté, Please, Watch the Artwork s’adresse aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux amateurs de défis. Que vous soyez curieux d’un jeu contemplatif ou à la recherche d’une expérience sensorielle déroutante, le titre promet une aventure artistique atypique, à mi-chemin entre observation minutieuse et introspection silencieuse.

Prévu prochainement sur Nintendo Switch, Castlebound est un roguelike d’action effréné qui vous plonge dans un univers fantastique où vous devrez défendre une forteresse… vivante ! Mélangeant habilement combats nerveux, défense de base et progression aléatoire, le jeu promet une expérience intense, en solo ou en coopération.

L’histoire vous place aux côtés de Lenora, une archère talentueuse, et de son grand-père Vargus, un sage mystérieux. Ensemble, ils réveillent une structure ancienne, capable de se transformer en château ambulant. Guidés par l’étrange Coronya, leur mission est claire : recruter des héros puissants et repousser les armées monstrueuses qui menacent le royaume.

Au cœur de Castlebound, le gameplay repose sur des affrontements rapides et dynamiques. Vous devrez sauter, esquiver et enchaîner les attaques dévastatrices pour survivre aux vagues ennemies qui assiègent votre château en mouvement. La défense de la forteresse est cruciale, car elle se déplace à travers des terres hostiles, nécessitant une vigilance constante face aux dangers qui surgissent à chaque détour.

Le jeu propose une expérience aussi bien en solo qu’en coopération, vous permettant de faire équipe avec un ami pour une aventure encore plus palpitante. Chaque personnage jouable possède des compétences et un style de combat uniques, garantissant une variété et une rejouabilité fortes au fil des parties.

Castlebound adopte une structure roguelike : chaque partie est différente, avec des ennemis, des objets, des compétences et des héros à débloquer qui varient à chaque essai. Plus vous progressez, plus vous débloquez de nouvelles options pour améliorer vos chances de survie lors des prochaines tentatives.

Grâce à sa combinaison originale de défense de château mobile et de gameplay roguelike frénétique, Castlebound se distingue dans le paysage du jeu d’action indépendant. Il promet une aventure palpitante où stratégie, réflexes et rejouabilité s’entrelacent pour créer un défi aussi captivant que stratégique.