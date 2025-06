Lancez les dés pour prendre l’initiative dans cet action-RPG de fantasy proposant des combats épiques et un mode coop à quatre joueurs avec vos personnages préférés de l’univers Nickelodeon !

Êtes-vous prêts, les enfants ? Aujourd’hui, dans le cadre du Summer Game Fest, Nickelodeon et GameMill Entertainment ont annoncé Nicktoons & the Dice of Destiny, un action-RPG inédit qui sortira cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S et Steam. Développé par les talents créatifs derrière Nickelodeon All-Star Brawl 2, Nicktoons & the Dice of Destiny vous entraînera dans une quête épique et fantastique aux côtés de vos personnages Nickelodeon préférés.

Dans Nicktoons & the Dice of Destiny, voyagez à travers des contrées fantastiques inspirées de l’univers de Nickelodeon au cours d’une quête épique reprenant les codes des jeux de rôle sur table ! Tailladez, frappez, lancez des sorts et choisissez la meilleure stratégie pour triompher d’ennemis variés dans des combats action-RPG fluides et intenses. Améliorez vos armes et maîtrisez de nouvelles capacités en jouant en solo ou jusqu’à quatre en mode coop local.

La bande-annonce diffusée aujourd’hui dans le cadre du Summer Game Fest a dévoilé certains des puissants héros de l’univers Nickelodeon que les joueurs pourront contrôler au cours de leur aventure, notamment le légendaire SpongeBob SquarePants ! Une nouvelle vidéo de présentation du jeu a également été publiée aujourd’hui, offrant un premier aperçu des phases d’action et dévoilant certaines des capacités du sympathique cuistot. Attaquez à distance avec le « Bubble Blast », récupérez des points de vie grâce au « Pretty Patty » et transformez-vous en « Goofy Goober » pour infliger un maximum de dégâts. Vous pouvez en apprendre plus sur les pouvoirs marins de SpongeBob ici.

Nicktoons & the Dice of Destiny sortira cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S et Steam au prix de 39,99 £/49,99 €.