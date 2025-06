C’est un démarrage historique pour la nouvelle console de Nintendo. La Switch 2, lancée en France il y a seulement quelques jours, s’impose déjà comme la console la plus rapidement vendue de tous les temps dans l’Hexagone. Selon les chiffres officiels communiqués, plus de 200 000 unités ont été écoulées lors de son premier week-end de commercialisation, écrasant littéralement le précédent record détenu par la PlayStation 5, qui avait atteint les 107 000 exemplaires à son lancement en 2020.

Le succès est tel que Nintendo a généré plus de 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en seulement quatre jours, dont plus de 100 millions rien que pour les ventes de consoles. À cela s’ajoutent les jeux et accessoires, portés par un titre en particulier : Mario Kart World, dont le taux d’attache dépasse les 95 %. Autrement dit, seul un acheteur sur vingt a acquis une Switch 2 sans acheter le jeu. Encore plus impressionnant : 70 % des ventes ont été réalisées via des bundles incluant directement Mario Kart World, un véritable moteur commercial pour la console.

Ce raz-de-marée commercial montre à quel point Nintendo reste une force incontournable sur le marché français, tous segments confondus. À titre de comparaison, la PlayStation 5 Pro, sortie récemment, n’a pas dépassé les 10 000 ventes dans sa première semaine, un chiffre minuscule face à la performance stratosphérique de la Switch 2.