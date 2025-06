Les Brawl Brothers sont de retour, et cette fois, ils comptent bien nettoyer les rues de Neo-Ciso avec style. Clear River Games, en partenariat avec City Connection, profite du Steam Next Fest du 9 au 16 juin pour dévoiler la première démo jouable de RUSHING BEAT X: Return of Brawl Brothers, une suite modernisée et explosive du beat’em up culte des années 90, annoncée également sur Nintendo Switch 2.

Pour les fans de rétro-gaming, la licence Rushing Beat n’est pas inconnue. Connue sous le nom Rival Turf! à sa sortie en Occident sur Super Nintendo en 1992, elle a marqué une génération avec son action nerveuse et ses combats de rue à deux joueurs. Plus de trente ans plus tard, Rick Norton et Douglas Bild reprennent du service dans un tout nouvel épisode, armés de combos modernes, de coups spéciaux, d’alliés inédits et de mécaniques bien plus poussées qu’autrefois.

Rushing Beat X s’adresse à tous les profils de joueurs. Les auto-combos simplifient les enchaînements pour les débutants, tandis que les joueurs expérimentés peuvent exploiter des systèmes avancés de cancel (saut, dash, attaque) pour déployer des enchaînements spectaculaires. Chaque personnage dispose de styles de combat uniques, et de nombreuses techniques (projections, contre-attaques, attaques en arme) enrichissent la panoplie du joueur.

Et pour pimenter encore l’action, une jauge de Rage se remplit au fil des coups donnés ou subis. Une fois pleine, elle débloque le Rage Mode, améliorant les capacités du personnage et lui permettant de déclencher un coup ultime : le Beat Rush.

L’aventure propose de parcourir différents quartiers de Neo-Ciso — centres commerciaux, banlieues, métros, complexes scientifiques — chacun regorgeant de secrets et de missions secondaires. Les environnements sont interactifs : il est même possible d’envoyer un ennemi dans le décor pour briser des objets et révéler des objets bonus normalement inaccessibles.

En plus des deux héros emblématiques, quatre nouveaux combattants rejoignent l’équipe. Certains sont à débloquer au fil de la progression. Le jeu est jouable en solo ou en coop locale à deux joueurs, avec un système de synergie entre les personnages. Il est possible de combiner les capacités de chacun pour créer une équipe complémentaire et efficace.

Petite originalité : le jeu propose un food truck nommé Tuff E Nuff servant de checkpoint. On peut y assembler les objets de soin trouvés en cours de route pour créer des combo-repas aux effets bonus. Un clin d’œil savoureux aux bonus de vie à l’ancienne, revisité pour l’occasion.