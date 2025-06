La série Harvest Moon continue de se diversifier et de surprendre. Lancé initialement sur mobiles en août 2024, Harvest Moon: Home Sweet Home s’apprête désormais à quitter le monde du tactile pour faire ses débuts sur Nintendo Switch. Une version baptisée Deluxe Edition vient en effet d’être repérée via le système de classification des jeux à Taïwan, confirmant l’arrivée prochaine du titre sur la console hybride de Nintendo.

Ce portage ne se contentera pas d’un simple transfert. S’il est encore trop tôt pour connaître en détail les ajouts ou améliorations de cette édition « Deluxe », son nom laisse entendre que cette version Switch bénéficiera de nouveautés ou d’optimisations spécifiques. À ce stade, aucune date de sortie n’a été communiquée, mais la présence d’un classement officiel suggère que des annonces officielles ne devraient pas tarder.

Développé par appci et édité par Natsume, Harvest Moon: Home Sweet Home propose un retour aux sources, autant sur le plan narratif que dans son gameplay. Le joueur incarne un personnage quittant la vie urbaine trépidante pour revenir dans son village natal, Alba. Ce havre de paix est célèbre pour ses produits frais et son atmosphère paisible, mais il souffre du vieillissement de sa population et du départ des plus jeunes vers les grandes villes. Votre mission : redonner vie au village, attirer de nouveaux habitants, accueillir des touristes et insuffler une nouvelle dynamique économique et sociale.

Côté gameplay, on retrouve les ingrédients classiques de la franchise. Le joueur pourra cultiver la terre, élever des animaux, pêcher, exploiter des mines, participer à des festivals et des concours, mais aussi développer des relations avec les habitants. L’un des aspects centraux du jeu réside dans l’accumulation de « Bonheur », une ressource qui permet d’agrandir le village et d’attirer de nouveaux résidents. Et bien sûr, les options romantiques sont toujours au rendez-vous, avec la possibilité de séduire et d’épouser une variété de prétendants ou prétendantes.

Présenté comme le plus grand Harvest Moon jamais sorti sur mobile, Home Sweet Home pourrait bien trouver un second souffle sur Nintendo Switch. La plateforme de Nintendo, qui accueille déjà plusieurs épisodes de la franchise et de nombreux autres jeux de gestion de ferme, semble toute désignée pour offrir une nouvelle visibilité à ce titre méconnu du grand public.