Nous avons déjà eu l’occasion de vous parler un peu du Nintendo Switch 2 Welcome Tour, sur lequel nous avons pu poser les Joy-Con lors de la Nintendo Switch Expérience… Mais qu’en est-il maintenant que le jeu est disponible à l’ensemble des joueurs ? Prenez votre carnet de note, on va visiter les entrailles de la Nintendo Switch 2 ! (Sans avoir à l’ouvrir)

Bienvenue sur Nintendo Switch 2

Ça y est, elle est enfin là, bien à nous, entre nos mimines tremblantes… Et quoi de mieux pour démarrer notre découverte de la petite dernière de Nintendo qu’un titre qui nous propose d’en visiter les moindres recoins ?

L’aventure commence dans une file d’attente (semblable à celle que certain(e)s ont peut-être vécu lorsqu’ils sont allés chercher leur console le jeudi 05 Juin au matin (ou dans la nuit). Nous sommes alors invités à choisir un personnage dans la file qui se presse (fille, garçon, grand, petit, barbu, chauve, chevelu…), on ne perd pas de temps à se customiser un mii ou un personnage, on prend le premier (ou la première) qui vient et qui nous servira d’avatar pour « l’aventure » à venir. Sachez que l’apparence des personnages rappelle fortement celle des coachs de WII Fit (peau blanche et traits du visage a peine visible), ça change des Mii à personnaliser, mais ça permet de gagner du temps (sauf si vous cherchez un perso qui vous ressemble), le bon côté, c’est qu’une fois votre personnage sélectionné, vous prenez la tête de la file et vous entrez directement dans l’attraction, en passant un petit portique… Vous voilà sur le joy-con gauche d’une Switch 2 géante ! Un petit tour par le bureau d’information qui se trouve juste à côté du stick et à vous le plaisir de la découverte…

À la découverte d’un nouveau monde…

Nous sommes alors invités à déplacer notre personnage au cœur de cette Nintendo Switch 2 géante. La vue est en 3/4 haut et les environnements sont en 3 dimensions. Il est possible de faire tourner la caméra (dans des angles fixes) autour de notre avatar et il est également possible d’avoir une vision d’ensemble de la console (et de certains accessoires…).

Notre personnage peut donc se mouvoir à loisir sur cette Switch 2 géante, flottant dans les airs, sans craindre cependant d’y tomber, grâce aux barrières invisibles qui font le pourtour de la zone de jeu… mais au final, cela n’est pas gênant, dans le sens où nous n’avons pas affaire à un jeu de plateforme en 3D. Les actions possibles sont assez limitées (mais suffisantes) pour la partie exploration. Nous pouvons ainsi activer des tampons (on en reparle plus bas) et discuter avec des NPC’s qui visitent également ainsi que les guides / responsables « des attractions » avec un bouton, tandis qu’un autre vous permettra de piquer un sprint pour rejoindre les différents secteurs plus rapidement (et sans avoir à gérer une barre d’endurance… ouf ! ). La modélisation de la console est vraiment réussie. Celle-ci est découpée en plusieurs zones, en commençant par le joy-con gauche, en passant par l’écran (glissant), les accessoires et enfin, les entrailles de la bête !

Cependant, l’intégralité des secteurs à visiter ne sera pas disponible d’entrée de jeu : pour progresser sur la console, il faudra trouver l’ensemble des tampons cachés aux 4 coins des différentes zones de jeu, pour aller à la suivante… Ces derniers ne seront toutefois pas très difficiles à trouver et apparaissent lorsque l’on passe à proximité (cherchez près des boutons ou des emplacements des vis).

Outre cet inventaire matériel, la visite propose également des sections rappelant les musées, avec un guide qui affichera des tableaux, présentant plus en détail les fonctionnalités de la console et il faut avouer que ces derniers le font plutôt bien ! En effet, on ne peut que saluer le fait d’arriver à vulgariser des expressions comme le VRR ou les FPS en quelques diapos avec un peu de texte… Les explications sont suffisamment claires et imagées pour que chacun puisse comprendre de quoi il retourne.

Au delà des termes techniques, les explications permettent également d’en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de la console… pourquoi avoir choisi des angles si ronds à cet endroit ? Comment sont aimantés les joy-cons ? Pourquoi avoir délibérément proposé un câble d’alimentation plus souple ? Autant de petites subtilités, qui montrent (si l’on en doutait encore) le soin apporté par Nintendo dans la réalisation de sa petite dernière.

Ces petites phases explicatives font parfois office de rappel (vous vous souvenez qu’il est possible de brancher une autre caméra, du moment qu’elle est en USB (et reconnue) que celle fournie par Nintendo pour le GameChat vidéo ?

Mais il n’y a pas que du bla-bla, il faut ensuite répondre à un quizz reprenant les points que vous venez de lire. Mais rien de bien compliqué à l’horizon, dans le sens où les questions pour un thème donné sont toujours identiques (et pas bien compliquées si vous avez pris la peine de lire). Mais il n’est pas question de lire (et de se cultiver pour les repas de famille) rassurez-vous, il est aussi question d’expérimenter.

Passage en mode souris

En effet, au gré de votre visite explicative, vous croiserez également deux autres types de stands / attractions : les démos techniques et les mini-jeux. Commençons par les démos techniques, qui comme leur nom l’indique ne servent qu’à présenter les capacités de la console. Vous découvrirez ainsi a quoi ressemble le VRR en réalisant un feu d’artifice, la précision des vibrations HD2 en transformant les joy-cons en Maracas ou encore qu’à l’image de la WIImote, ils sont capable de produire des sons (alors qu’ils sont dépourvus de haut-parleurs), en utilisant les vibrations HD2. Et il faut avouer que c’est l’une des démonstrations qui nous a le plus bluffé ! Nous pourrions faire un listing des démonstrations proposées, mais cela n’aurait pas de sens et gâcherait une peu le plaisir de la visite. Soyez néanmoins assuré qu’aucune des fonctionnalités offertes par la Nintendo Switch 2 n’a été oubliée dans ces démonstrations techniques (et interactives).

Viennent enfin les mini-jeux, pour « s’amuser » avec les fonctionnalités offertes par la nouvelle console hybride. Le premier stand qui se dresse sur notre route fait partie de celui que vous avez certainement déjà vu, où il faut diriger une soucoupe volante en mode souris, pour esquiver les mines explosives qui nous tombent dessus et croyez-nous, il n’est pas évident de tenir plus de 20 secondes ! Chaque mini-jeu remporté (en obtenant le meilleur temps), vous permettra d’en débloquer de nouveaux. Dans l’ensemble, La grosse majorité des mini-jeux proposés met en avant le mode souris, la plus grosse innovation visible de la Nintendo Switch 2 et il faut avouer que celui-ci s’avère plutôt convaincant, moyennant un support adapté. Oubliez les tables de salon en verre par contre, préférez-lui la surface de votre jeans, ou un tapis de souris adapté. Couplé avec l’autre joy-con, un autre mini-jeu vous permet d’éprouver un mode « fps », à savoir un joy-con pour diriger et un autre pour viser et tirer. La sensation de précision dans ce mode était fort agréable et rappelait les meilleurs moments de viser / tirer de Résident Evil 4 sur WII. D’autres mini-jeux permettront de coupler le mode souris, avec les vibrations et les gyroscopes, par exemple pour deviner des formes à l’aveugle, mais aussi pour résoudre un mémory (toujours au toucher).

Néanmoins, nous évoquions les accessoires plus haut, car certains mini-jeux ou démonstrations requièrent par exemple l’utilisation de la caméra Nintendo Switch, ou de la manette pro (en fonction du secteur) pour participer aux jeux liés et débloquer les précieuses médailles.

Ces médailles (assez durement gagnées), vous permettront de débloquer des mini-jeux à un niveau supérieur. Malgré tout, ces phases peuvent engendrer une certaine frustration au niveau des joueurs les plus compétitifs, car elles manquent cruellement d’un tableau des scores ! Une fonctionnalité que l’on aurait adoré, ne serait-ce que pour partager nos scores avec nos amis, notre famille ou des camarades en ligne. Cela aurait rajouté un peu de piquant et de rejouabilité, à certains mini-jeux qui manquent d’une véritable identité.

Une visite remplie de surprises ?

Malgré le côté ludique et interactif du titre, celui-ci souffre un peu de sa direction artistique très austère. Il est vrai que l’aspect « Wii Fitien » des personnages donne un côté plus adulte, mais en même temps il en ressort un côté un peu aseptisé… On regrette que Nintendo ne nous aie pas proposé de croiser différents personnages tirés de ses séries…Mais encore une fois, c’est sans doute pour donner un côté « sérieux » au titre.

Au niveau des surprises pas forcément bonnes, il est à noter que la visite inclut la découverte de la caméra Switch 2, de la nouvelle manette pro et du volant… Le souci c’est que si vous ne possédez pas ces accessoires, vous ne pourrez pas profiter à 100% des mini-jeux qui les utilisent…

La bonne surprise (car il y a aussi des bonnes choses), c’est qu’il est possible de « passer » certains mini-jeux mais d’obtenir une médaille en réalisant un SOS en morse près de l’animateur du jeu. Une fonctionnalité amusante qui vous permettra quand même d’obtenir le quota de médailles pour débloquer les niveaux supérieurs des différents mini-jeux, sans être bloqués parce que vous n’avez pas acheté le pack intégral des accessoires !

Comptez 5 bonnes heures (en prenant votre temps), pour finir votre visite. Si l’envie vous en prend, vous pourrez revenir pour essayer de faire les meilleurs scores dans les mini-jeux. Mais l’absence de véritable tableau des scores (que ce soit en local ou en ligne) risque de freiner votre instinct de compétition. Encore une fois, cela fait ressortir cette absence de challenge, mais finalement ce n’est pas le cœur de cette application de découverte.

Nous utilisons volontairement le terme découverte, plutôt que jeu, car c’est finalement ce qui nous est offert ici… Les surprises, notamment le couplage du mode souris avec les vibrations HD2, mais aussi le fait que la console puisse connaître son degré d’inclinaison en mode sur pied, la réactivité toujours au top de l’écran tactile et la qualité de l’écran LCD mis au profit des jeux en mode portable sont autant de promesses de belles surprises pour les jeux à venir, en espérant que les développeurs les mettront à profit !

Nintendo Switch 2 Welcome Tour est disponible à 9,99 euros sur l’eShop uniquement.