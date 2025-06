Le 10 juin 2025. Toutes les routes mènent à La Nouvelle-Orléans en Louisiane. Du 13 au 15 juin, les Dresseurs et Dresseuses Pokémon du monde entier arriveront au Palais des congrès Ernest N. Morial pour s’affronter et déterminer les prochains Champions ou Championnes d’Amérique du Nord.

Les Dresseurs et Dresseuses en quête de gloire mettront leurs talents à l’épreuve lors des compétitions du Jeu de Cartes à Collectionner (JCC), du Jeu Vidéo Pokémon (JV), de Pokémon GO et de Pokémon UNITE pour avoir une chance de se qualifier aux Championnats du Monde Pokémon 2025 à Anaheim en Californie en août.

​À la maison, les fans pourront aussi suivre toute l’action depuis leur salon et profiter de chaque moment électrisant en se connectant aux diffusions en direct de la compétition sur Twitch ou YouTube.

En vous connectant aux diffusions officielles sur Twitch et sur les chaînes des co-streamers en vedette, vous pourrez participer à la fête depuis chez vous avec des récompenses numériques pour les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live, Pokémon GO et Pokémon UNITE. Pour obtenir toutes les informations et savoir comment échanger ces récompenses numériques, cliquez ici. 1

La compétition commence à 15h CEST sur Twitch et YouTube. Vous trouverez une vue d’ensemble ici et le programme complet ci-dessous :

Programme des diffusions (toutes les heures sont à l’heure d’été en France (CEST)2)

​Stream du JV Pokémon: Twitch.tv/Pokemon, YouTube.com/Pokemon

​Commentaires : Lou Akcoş-Cromie, Len Deuel, Rosemary Kelley, Jake Muller, Evan Latt, Scott Glaza et Joe Brown

​Vendredi 13 juin : de 15h à 2h (samedi 14 juin)

​Samedi 14 juin : de 15h à 2h (dimanche 15 juin)

​Dimanche 15 juin : 21h30 sur Twitch.tv/Pokemon et YouTube.com/Pokemon

Stream du JCC Pokémon : Twitch.tv/PokemonTCG, YouTube.com/Pokemon

​Commentaires : Chip Richey, Kyle Sabelhaus, Shai Burton, Alex Dao, Shelbie Bou, Kyle Sucevich et Adam Watson

​Vendredi 13 juin : de 15h à 2h (samedi 14 juin)

​Samedi 14 juin : de 15h à 2h (dimanche 15 juin)

​Dimanche 15 juin : à 18h sur Twitch.tv/Pokemon et YouTube.com/Pokemon

Stream de Pokémon GO : Twitch.tv/PokemonGO, YouTube.com/Pokemon

​Commentaires : Martijn Versteeg, Jim Lawson, Caleb Peng, Sophia Mei, Martin Galderisi et Steven Sanders

​Vendredi 13 juin : de 15h à 1h (samedi 14 juin)

​Samedi 14 juin : de 15h à 1h (dimanche 15 juin)

​Dimanche 15 juin : à 16h30 sur Twitch.tv/Pokemon et YouTube.com/Pokemon

Stream de Pokémon UNITE : Twitch.tv/PokemonUNITE, YouTube.com/PokemonUNITE

​Commentaires : Jake « Spragels » Sprague, Kirk « Doobsnax » Dubé, Joshua « Zoinks » Hiebert, Evan « Wonderchef » Hashimoto, Kelly « Kelosaurus » Wilson et D’Andre « Dreiku » Alejandro

​Vendredi 13 juin : de 15h à 22h

​Samedi 14 juin : de 15h à 0h (dimanche 15 juin)

​Dimanche 15 juin : à 15h sur Twitch.tv/Pokemon et YouTube.com/Pokemon

Consultez les actualités des Championnats Internationaux d’Amérique du Nord Pokémon 2025 ici, et pour en savoir plus sur le programme Play! Pokémon, rendez-vous sur Pokemon.com/fr/play-pokemon.