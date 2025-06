Microids et Microids Studio Lyon sont heureux de dévoiler le premier trailer du jeu vidéo Agatha Christie – Mort sur le Nil, prévu pour septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Cette adaptation du chef-d’œuvre de la reine du crime se réinvente avec deux protagonistes jouables : le légendaire Hercule Poirot et Jane Royce, une détective inédite dans l’univers d’Agatha Christie.

À l’occasion du Steam Néo Fest, qui se tient du 9 au 16 juin, une démo jouable est d’ores et déjà disponible sur Steam. C’est l’occasion idéale pour les joueurs de découvrir le début du jeu et de se plonger dans l’ambiance unique du jeu.

Les joueurs alterneront entre les deux personnages, chacun offrant une perspective complémentaire sur le scénario. Le regard affûté de Poirot et l’instinct de Royce permettent de découvrir l’enquête sous différents angles, en croisant les témoignages, en interrogeant tous les suspects et en rassemblent toutes les pièces du puzzle. Chaque détail compte pour faire émerger la vérité.

Tout en restant fidèle à l’esprit du roman original, Agatha Christie – Mort sur le Nil propose une relecture contemporaine de l’intrigue. À l’image du travail réalisé sur Agatha Christie – Le Crime de l’Orient-Express, l’équipe de Microids Studio Lyon a conçu une aventure unique ponctuéede surprises inédites qui surprendront même les plus passionnés de l’œuvre d’Agatha Christie.

A propos de Agatha Christie – Mort sur le Nil :

Dans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un épouvantable crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. En parallèle, la traque d’un meurtrier mène la détective privée Jane Royce de Londres à Majorque, en passant par New York et enfin l’Égypte. Les deux enquêtes convergent à Abou Simbel. Ce duo dynamique d’enquêteurs devra élucider une affaire complexe et pleine de rebondissements.

Caractéristiques du jeu :