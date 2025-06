Lancé en même temps que la Nintendo Switch 2 la semaine dernière, FAST Fusion de Shin’en Multimedia a rapidement trouvé son public. Salué pour sa vitesse fulgurante, ses graphismes impressionnants et ses mécaniques simples mais terriblement accrocheuses, le jeu s’est imposé comme l’un des titres de lancement phares de la nouvelle console de Nintendo. Et pourtant, l’aventure ne fait que commencer.

Avant même sa sortie, Shin’en avait promis du contenu supplémentaire pour enrichir l’expérience. Aujourd’hui, sans donner de date précise, le studio commence à lever le voile sur ce que proposera la toute première mise à jour du jeu.

Parmi les nouveautés majeures à venir, les joueurs retrouveront un circuit emblématique de Fast RMX : Alpine Trust. Ce dernier bénéficiera de visuels retravaillés et de nouveaux éléments de gameplay, apportant une touche de modernité tout en jouant sur la corde nostalgique des fans de longue date. Ce circuit ne sera pas seul : Shin’en confirme qu’il fait partie d’un ensemble plus large, même si le nombre total de pistes reste encore inconnu.

Autre ajout notable, l’arrivée d’un mode graphique inédit baptisé « PURE ». En réponse aux retours de certains joueurs trouvant l’image légèrement floue, ce mode désactive l’anti-crénelage et la reprojection, offrant une présentation beaucoup plus nette. Ce réglage s’adresse tout particulièrement aux amateurs de clarté visuelle et de fidélité d’image.

De plus, grâce à une nouvelle analyse de Digital Foundry, on en sait désormais beaucoup plus sur les dessous techniques de FAST Fusion. Entre moteur graphique optimisé, éclairage avancé et gestion pointue des performances, FAST Fusion démontre une fois de plus l’expertise du studio allemand en matière de jeux à haute vélocité.

Le jeu bénéficie de circuits plus grands que ceux de Fast RMX, ainsi que de nombreuses améliorations visuelles. Le moteur maison de Shin’en a reçu des modifications importantes, notamment au niveau de l’éclairage et des matériaux. Le studio utilise désormais un système hybride d’éclairage, combinant diverses techniques, avec une mise en cache dynamique et une portion limitée de données d’éclairage précalculées. Chaque circuit ne nécessite que 5 à 15 Mo de données, et l’ensemble du jeu se contente de 120 Mo, contribuant à une taille finale de seulement 3,5 Go. Une prouesse technique, surtout face au niveau de détail affiché.

Le brouillard volumétrique est abondant, mais grâce à une astuce maison, son rendu semble bien plus net qu’il ne l’est en réalité. Tous les calculs d’éclairage sont effectués en différé sur le GPU, épargnant ainsi le CPU, ce qui permet un meilleur équilibrage des ressources. Ce système évolue linéairement avec la résolution, et s’intègre à une excellente gestion du HDR.

Côté résolution, FAST Fusion propose des modes 1080p, 1440p et 4K. Toutefois, le rendu final n’atteint pas réellement ces résolutions, car le jeu utilise une mise à l’échelle agressive depuis une base beaucoup plus basse. En particulier, le DLSS version Switch 2 est utilisé de manière très poussée, au point de provoquer des artefacts visuels indésirables. Un exemple marquant est le passage de 612p à 4K via DLSS, qui engendre une interpolation massive et des effets de flou ou de dégradation d’image. De fait, Fast RMX sur Switch standard affiche parfois une image plus stable et plus nette.

Comme vu plus haut, face à ces retours, un patch 1.3 est déjà prévu. Il ciblera une résolution native de 1440p en mode docké et 1080p en mode portable, avec une solution de mise à l’échelle inspirée de celle utilisée dans Fast RMX, moins sujette aux distorsions visuelles. En matière de performances, plusieurs modes sont proposés. Les modes Performance, Équilibre et Qualité visent tous 60 images par seconde, avec une qualité de rendu variable selon la situation. Le mode Ultra Qualité, quant à lui, fait chuter le framerate à 30 FPS. À noter également : la qualité d’image est légèrement dégradée lorsqu’on utilise la fonction GameShare.

Visuellement, le jeu est impressionnant. Les pistes sont plus détaillées que jamais, les matériaux sont réalistes, les vaisseaux bénéficient d’un soin particulier et les effets de post-traitement ont été largement peaufinés depuis les opus précédents. Enfin, sur le plan sonore, FAST Fusion propose une prise en charge complète du son surround, pour une immersion totale dans la course.