PAW Patrol Rescue Wheels: Championship propose une compétition à haute vitesse pour toute la famille, disponible sur consoles et PC pour Halloween

Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, en collaboration avec Nickelodeon, vient de dévoiler officiellement PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, un nouveau jeu de kart dans lequel les joueurs retrouveront les adorables chiots sauveteurs. Annoncé pour le 31 octobre 2025, ce titre met la Pat’ Patrouille au volant de monster trucks pour la toute première fois.

Dans PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, les joueurs peuvent choisir l’un des personnages jouables pour déraper, sauter et réaliser des cascades dans les airs sur 12 circuits et 3 arènes de la série animée (notamment Adventure Bay, la Montagne et Foggy Bottom). Grâce à la mécanique de transformation, les chiots peuvent convertir leurs véhicules standard en monster trucks pour débloquer des capacités spéciales et des techniques de course.

« Avec PAW Patrol Rescue Wheels: Championship, nous avons souhaité créer une expérience de course adaptée à toute la famille », explique Stéphanie Malham, directrice générale d’Outright Games. « La transformation en monster truck apporte au jeu une nouvelle dimension qui ravira tous les fans. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Nickelodeon pour nous assurer que ce titre est fidèle à l’esprit de divertissement et d’aventure qui a valu à Pat’ Patrouille une renommée internationale. »

Les joueurs pourront jouer en solo ou défier leurs proches en mode coopératif local. Accessible aux enfants de 3 ans et plus grâce à des commandes spécialement pensées, le titre offre une profondeur suffisante pour passionner les parents et les enfants plus âgés. Le système de transformation en monster truck permet de convertir les véhicules des chiots pour réaliser des cascades dans les airs époustouflantes, gagner des bonus et débloquer des capacités spéciales. Ils pourront explorer Adventure Bay, la Montagne et Foggy Bottom au travers de plusieurs circuits et jouer en écran partagé avec leurs amis et leur famille. Pendant la course, les joueurs pourront récupérer des objets spéciaux et des bonus pour prendre l’avantage sur leurs adversaires dans cette aventure à haute vitesse.

Diffusée sur Nickelodeon depuis 2013 et produite par Spin Master Entertainment, la série animée Pat’ Patrouille est aujourd’hui l’une des franchises pour jeunes enfants les plus populaires au monde. Aujourd’hui encore, elle continue de s’agrandir au travers de nouvelles saisons, de dessins animés et d’émissions spéciales prévues pour l’année 2025.