ATLUS publie aujourd’hui la bande-annonce de lancement pour son futur RPG action surnaturel, RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army™, préparant ainsi le public à l’arrivée du fidèle remaster le 19 juin prochain.

Le 18 juin à 17 h PT / 20 h ET (19 juin à 02 h CEST), ATLUS organisera un livestream pour annoncer quelques informations importantes sur le jeu, dévoiler les titres en jeu gagnants de la Campagne : titre du personnage, avec des invités spéciaux et l’apparition de Kazuyuki Yamai, directeur du jeu RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army. Suivez la célébration sur la chaîne YouTube ATLUS West ou sur Steam !

RAIDOU Remastered: The Mystery of The Soulless Army sort le 19 juin 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Steam et Xbox Series X|S ; il peut d’ores et déjà être précommandé. Le bonus de précommande, qui inclut les lunettes de Raidou, s’arrêtera à midi le 19 juin 2025.

Connectez-vous ou créez votre Compte SEGA pour recevoir le DLC Équipement léger de pack de survie dès le 19 juin. Cette récompense gratuite sera disponible jusqu’au 31 juillet, veuillez visiter le site pour des détails complets.