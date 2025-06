Il y a plus d’une décennie, sur une Nintendo 3DS en pleine effervescence, un JRPG du nom de Bravely Default: Flying Fairy nous invitait à un voyage inoubliable, mariant habilement tradition et innovation. Son système de combat novateur, son monde enchanteur et ses personnages attachants ont marqué les esprits, posant les bases d’une franchise désormais culte. Aujourd’hui, en 2025, alors que la Nintendo Switch 2 débarque fraîchement sur les têtes de gondoles, Square Enix nous gratifie d’un remaster supplémentaire : Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. L’occasion est trop belle de replonger dans cet univers, et de voir si la magie opère toujours, magnifiée par les capacités de la nouvelle console, et quelques nouveautés.

Une histoire de cristaux

L’histoire de Bravely Default nous plonge au cœur de Luxendarc, un monde en péril où les cristaux élémentaires, sources de vie et d’équilibre, sont frappés d’une étrange malédiction. Agnès Oblige, la Vestale du Vent, est la seule à pouvoir les réveiller de leur sommeil. Son chemin croise celui de Tiz Arrior, un jeune berger dont le village natal a été anéanti par un gouffre mystérieux. Rejoints par les énigmatiques Ringabel, un amnésique aux airs de Don Juan, et Edea Lee, fille du Grand Maréchal de l’armée d’Eternia, nos héros se lancent dans une quête épique pour restaurer l’éclat des cristaux et sauver le monde de l’anéantissement.

Le scénario de Bravely Default est un hommage aux JRPG classiques, avec ses thèmes récurrents de courage, d’amitié et de sacrifice. Mais il se distingue par des rebondissements inattendus et une profondeur narrative qui se révèle progressivement. Les personnages, loin des archétypes unidimensionnels, évoluent au fil de l’aventure, confrontés à leurs doutes, leurs peurs et leurs convictions. Les dialogues sont souvent bien écrits, tantôt humoristiques, tantôt poignants, et contribuent à l’immersion.

La narration parvient à maintenir un équilibre délicat entre légèreté et gravité, proposant une aventure accessible mais riche en émotions. La force de l’histoire réside également dans sa capacité à questionner les notions de bien et de mal, et à offrir une perspective unique sur le cycle éternel de la lumière et de l’ombre. Le scénario tient en haleine jusqu’au bout, avec une fin qui, sans trop en révéler, saura surprendre et marquer les esprits, proposant une relecture audacieuse des conventions du genre.

Malgré tout, le titre impose dans ces derniers instants, une boucle d’événements à refaire plusieurs fois. Cela a un sens scénaristiquement, mais vient quand même sortir le joueur de son immersion, tant cette redondance est un mauvais choix. Pour autant, courage, la boucle n’est pas si longue que ça et la fin en vaut largement le coup !

L’art de la Bravoure et du Défaut

Dans la plus pure tradition du JRPG, Bravely Default en reprend les bases : une carte du monde, des combats au tour par tour, de l’exploration, du menuing et de l’optimisation d’équipements et compétences. Mais le cœur du jeu réside indéniablement dans son système de combat, une véritable masterclass de stratégie qui a sans aucun doute servi de brouillon à l’excellent Octopath Traveller. Le concept de « Brave » et « Default » est à la fois simple à comprendre et d’une profondeur tactique considérable.

L’action Brave : permet aux personnages d’agir plusieurs fois au cours d’un même tour, en dépensant des « points de Brave » (PB). On peut cumuler jusqu’à 3 PB pour un total de 4 actions. C’est idéal pour déchaîner une rafale d’attaques ou de sorts, mais attention : si l’on dépense plus de PB que l’on en possède, le personnage se retrouvera en état de « dette », incapable d’agir pendant un nombre de tours équivalent à cette dette.

L’action Default : à l’inverse, le joueur n’attaque pas lors de son tour, et il vient stocker 1 PB, qui lui permettra de faire une attaque supplémentaire lors du tour suivant. C’est un excellent moyen de se préparer à une attaque puissante de l’ennemi ou de cumuler des PB pour un Brave dévastateur.

Ce duo Brave / Default transforme chaque combat en une véritable partie d’échecs. Faut-il prendre des risques en dépensant des PB pour abréger un combat, quitte à se retrouver vulnérable ? Ou privilégier la prudence en stockant des PB pour une offensive coordonnée ? La gestion des PB est la clé de la victoire, surtout face aux boss qui exigent une planification minutieuse.

Le système de classes, ou « Jobs », est l’autre pilier du gameplay. Mécanique héritée des jeux Final Fantasy, les joueurs peuvent attribuer à chaque personnage une classe principale et une classe secondaire parmi une vingtaine de Jobs disponibles, chacun offrant des compétences actives et passives uniques. Du Chevalier au Mage Noir, en passant par le Voleur, le Marchand, l’Invocateur ou même le Pirate, la diversité est immense.

Cette flexibilité permet une personnalisation poussée de l’équipe et une infinité de combinaisons stratégiques. Voulez-vous un soigneur capable de lancer des sorts offensifs ? Un tank qui peut également voler des objets ? Tout est possible. L’expérimentation est encouragée, et le passage d’une classe à l’autre est fluide, permettant de s’adapter à toutes les situations, voire même de complètement casser le jeu et les adversaires qui croiseront votre chemin. La progression des Jobs se fait indépendamment de la progression des niveaux des personnages, encourageant les joueurs à essayer différentes classes et combinaisons.

L’enchantement du remaster et ses nouveautés

La Nintendo 3DS, avec son écran de petite taille et sa résolution modeste, ne rendait pas pleinement justice à la direction artistique de Bravely Default. Le HD Remaster sur Nintendo Switch 2 change radicalement la donne. Le bond visuel est spectaculaire. Les environnements, conçus comme des dioramas vivants, autrefois très pixelisés et assez grossiers par endroits, regorgent désormais de détails et de finesse. Les textures sont affinées, les couleurs plus vibrantes, et l’éclairage gagne en profondeur et en netteté, donnant vie aux villes médiévales, aux forêts luxuriantes et aux donjons sombres.

Les modèles des personnages ont été entièrement refaits, avec des animations plus fluides et expressives. Les illustrations d’Akihiko Yoshida, qui faisaient déjà le charme de l’original, sont magnifiées par la haute définition, et l’on peut enfin apprécier pleinement le travail artistique derrière chaque personnage et chaque monstre. L’interface utilisateur a également été modernisée pour s’adapter à un écran unique et plus grand.

La console Switch 2 apporte une stabilité d’image irréprochable, avec une résolution native élevée et un framerate constant, même lors des effets de sorts les plus dévastateurs. Ce remaster visuel est un véritable cadeau pour les fans du titre et permet aux nouveaux venus de découvrir le jeu dans des conditions optimales, là où la version 3DS pouvait parfois sembler un peu limitée. L’aspect « peinture à l’huile » de certains décors est sublimé, offrant un rendu unique et enchanteur. Chaque lieu devient une véritable œuvre d’art interactive.

Pour ce qui est des options modernes en combat, les rencontres aléatoires sont réglables, permettant de moduler la fréquence des combats, une fonctionnalité appréciable pour ceux qui souhaitent se concentrer sur l’histoire ou l’exploration sans être constamment interrompus, ou même d’optimiser ses sessions de farm d’expérience.

Le système de « Reconstruction de Norende », un mini-jeu de gestion qui utilisait autrefois la connectivité StreetPass, a ici été adaptée pour la Switch 2, en utilisant les connectivités online, et permet de développer un village en ruines pour obtenir des objets rares et des équipements puissants. C’est un ajout agréable qui offre une pause bienvenue entre les combats et l’exploration. Sur cette version, les personnages qui rejoindront votre village, se trouveront dans les villes du jeu, et seront reconnaissables par une icône de fleurs. On retrouve également la fonctionnalité d’Assistance, qui était elle aussi liée au StreetPass, et on peut donc toujours envoyer une attaque d’un personnage venant d’une partie d’un de nos amis en ligne.

La bande-son de Revo (Sound Horizon), déjà magnifique à l’époque, bénéficie d’un réenregistrement en haute qualité, avec une spatialisation améliorée, offrant une immersion sonore encore plus profonde. Les thèmes épiques et les mélodies envoûtantes n’ont jamais sonné aussi bien.

Et bien entendu, pour rajouter un peu de fraîcheur, les développeurs ont profité de cette nouvelle version pour proposer deux mini-jeux inédits, jouables exclusivement avec le tout nouveau mode “souris” des Joy-Con de la Switch 2. Vous aurez ainsi un jeu de rythme, et un jeu où vous devrez prendre le contrôle de votre aéronef, en gérant l’altitude, la direction, et gérer votre équipe en leur donnant des ordres et prévenir toute panne qui pourrait survenir. Ces mini-jeux sont des bonus originaux et non essentiels à l’aventure principale, et même si leur intérêt est tout relatif, il s’agit d’un bonus sympathique.

Avec une aventure principale avoisinant les 60h de jeu et un contenu post-game substantiel avec : des boss optionnels redoutables et des défis supplémentaires qui mettront à l’épreuve les stratégies les plus élaborées, et pour les complétionnistes, la montée de chaque job au niveau max ainsi que la reconstruction totale de Norende, la durée de vie peut facilement dépasser les 100 heures, offrant un rapport qualité-prix exceptionnel.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster est disponible depuis le 5 juin 2025 sur l’eShop au prix de 39,99 euros, en français.