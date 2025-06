Après plusieurs reports, l’étonnant jeu de séduction porté par Sassy Chap Games et Team17, Date Everything!, arrive enfin sur toutes les consoles. Avec un casting cinq étoiles (Laura Bailey, Ben Starr, Ashley Burch, etc.), il débarque sur l’eShop le 17 juin 2025 au prix de trente euros avec son concept particulier ; dans ce jeu, nous allons conquérir le cœur… de nos meubles ! Que nous donne ce titre résolument surprenant ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Date Everything!

Un jeu où on doit… séduire ses meubles ?

Avant de commencer le test (à nouveau), nous préférons vous prévenir : Date Everything! est un jeu de drague mature, avec des dialogues qui peuvent aborder des sujets réservés aux adultes. De plus, nous recommandons aux personnes qui veulent se lancer d’avoir une belle ouverture d’esprit… et du second degré. Si vous ne pensez pas avoir ces deux critères, nous vous conseillons de passer votre chemin.

Dans Date Everything!, nous incarnons le nouvel employé du service clients de l’entreprise Valvidian. Malheureusement, avec l’arrivée de l’I.A, nous sommes directement remplacés par un robot… Cependant, comme l’entreprise n’a aucune raison légale de nous virer, nous sommes payés… à ne rien faire.

Dans le même temps, nous recevons un mystérieux colis par drone. Celui-ci contient des lunettes nous rendant capables de parler avec les objets ! Ces derniers, grâce à une simple manipulation, prennent forme humaine pour discuter avec nous. Et nous découvrons qu’ils ont très envie de nous connaître intimement…

Date Everything! est un jeu de séduction au concept facile. Nous portons des lunettes qui nous permettent de rencontrer les meubles de notre choix… et de les draguer. Nous nous baladons dans un univers à la première personne en 3D et nous pouvons sélectionner un objet pour aller lui parler.

Nous avons le droit à parler avec cinq personnages par jour. Pendant les discussions, nous sommes comme dans n’importe quel jeu de ce genre / visual novel. Nous lisons du texte et nous aurons régulièrement des décisions à prendre qui impacteront sur notre relation.

Si la plupart de nos meubles apprécient d’être écoutés, d’autres au contraire préfèrent la provocation, et il faudra régulièrement s’adapter à la personnalité de nos interlocuteurs. Ces derniers, après plusieurs conversations, peuvent tomber amoureux de nous mais nous pouvons aussi bien rester amis ou se haïr.

Une expérience étonnante, truffée d’humour absurde

Chaque relation développée avec un personnage nous permet de gagner des points de « S.P.E.C.S », des compétences qui seront utiles pour terminer le jeu mais aussi pour débloquer certaines options de dialogue. Il y a cinq S.P.E.C.S (charme, empathie, impertinent, calme et intelligent) que nous débloquons en fonction de la personnalité du personnage que nous avons séduit.

Date Everything! est un jeu étonnant, à la fois par son humour omniprésent, son gameplay intelligent et son contenu impressionnant. Disons-le d’emblée et sans fard : Date Everything! marque un tournant dans la simulation de drague. Exit les jeux douteux aux personnages clichés à peine majeurs. Exit l’écriture générique et les jeux sans âme. Nous voilà avec une expérience mature, bienveillante, à l’écriture maîtrisée.

Déjà, dans Date Everything!, le but du jeu n’est pas forcément de séduire à tout-va. Le but est de rencontrer et de discuter avec les personnages. Que nous terminions sur une relation amoureuse ou haineuse, la récompense est la même, ce qui nous permet de nous concentrer sur les histoires et la vie de chaque personnage.

Le jeu est aussi très drôle. Le concept de draguer ses meubles est un peu étrange au début mais nous nous prenons finalement très rapidement au jeu et l’humour déployé ne manque pas de nous faire rire.

C’est assez étrange à dire, mais chaque meuble a une personnalité… cohérente avec l’objet qu’il représente. Betty, notre lit, est une femme enrobante, câline, qui prône l’amour libre et la possibilité de dormir avec qui on veut. Notre horloge, Timothy Timepiece, est très à cheval sur les plannings et les horaires. Diana, notre journal intime, a quelques petits problèmes de personnalité… Sans compter notre fenêtre avec sa transparence et son goût pour les potins.

Les développeurs ont créé un jeu bienveillant avec des avertissements de contenu. Si un sujet vous dérange ou vous met mal à l’aise, il est possible de passer les dialogues et d’avoir directement la résolution de la scène. Pour notre part, autant les scènes « adultes » de domination / soumission, celles qui parlent de violences ou de syllogomanie ne nous dérangent pas, autant nous avons évité les discussions autour d’animaux morts.

Et nous remercions infiniment les développeurs pour cette intention délicate. Qu’il est agréable de se sentir protégés des contenus déclencheurs (triggers) sans que ceux-ci nous pénalisent dans l’expérience !

Cent personnages à rencontrer qui ont tous leur propre personnalité !

Il existe cent personnages à rencontrer ! Chaque personnage possède sa propre personnalité à l’écriture soignée. Nous sourions encore en nous remémorant certaines scènes. Nous pensons notamment à cette saynète faussement érotique avec notre micro-onde, Luke Nukem, où nous ouvrons sa porte pour y insérer notre main entière…

Mais le jeu ne se contente pas d’être drôle. Il réussit à alterner subtilement d’autres émotions, avec des personnages énervants, charmeurs ou même plus tristes. Nous avons même été en empathie totale avec Zoey et son histoire déchirante.

Le gameplay, classique de prime abord, est très intéressant. Si certains personnages sont très classiques et répondent à la logique des jeux de rencontre, d’autres nous demandent de réfléchir un peu plus.

Par exemple, Connie Soul, notre console de jeux, demande de réussir diverses manipulations bien précises (dont du craft) pour conquérir son cœur. Farya, notre trousse de premiers soins, va nous obliger à apprendre quelques informations médicales pour son concours.

Les cent personnages ne sont pas tous accessibles dès le début du jeu. Certains ne peuvent être obtenus que sous certaines conditions, comme Reggie, qui ne vient que lorsqu’un meuble se met à nous haïr (et cela arrive parfois par mégarde) !

Un gameplay astucieux qui réussit à se renouveler

D’autres ne peuvent être obtenus qu’en résolvant certaines quêtes… ou même… en trouvant une pièce cachée ! Même après dix heures de jeu, Date Everything! nous a agréablement surpris.

Le moment de la journée où nous parlons à nos meubles compte aussi, et nous devons réfléchir à quand parler à quel personnage. Betty (notre lit) déteste par exemple le matin alors qu’Holly, notre carton d’objets pour les fêtes (Pâques, Noël, etc.) est débordée lorsque la soirée arrive.

Finalement, il faut parfois rencontrer des personnages précis pour avancer dans nos relations. Il est impossible de progresser avec le capitaine Jacques Pierrot sans avoir rencontré Beau. Et certaines relations polyamoureuses ne peuvent se réaliser si nous nous comportons mal avec l’une des personnes concernées.

Bref, Date Everything! propose un gameplay complet et astucieux qui est loin d’être répétitif, contrairement aux autres jeux de drague qui nous demandent majoritairement de séduire des lycéennes aux clichés… très clichés.

Nous étions intrigués par cette expérience étrange, nous avons terminé bluffés par ce jeu certes pas adapté pour tous, mais tellement généreux dans son contenu et avec une telle justesse d’écriture qu’il nous a fait fondre.

Vous pouvez « terminer » l’expérience en moins de dix minutes si vous voulez (il suffit de prendre la porte de sortie), mais la durée de vie est colossale. Il faut, en fonction de votre investissement, de votre temps de lecture mais aussi de vos talents pour trouver tous les meubles (la boule de poussière n’est pas évidente !) vingt à trente heures de jeu ! C’est vraiment imposant pour ce genre de jeux.

Il faut aussi souligner la qualité graphique sur les dessins de chaque personnage qui nous permet d’avoir une galerie importante de personnages. Même si le décor est assez neutre (certaines rencontres permettent de le personnaliser !), nous avons apprécié cette variété dans le design des « meubles ».

Un doublage de qualité pour chaque personnage

Autre point important, la bande-son est excellente ! Les musiques, même si elles ne sont pas mémorables, sont agréables. Chaque personnage possède son propre thème. Mais surtout, Date Everything! tire son épingle du jeu grâce à son doublage excellent ! Les comédiens de doublage reconnus se mélangent à d’autres moins célèbres et créent un ensemble homogène et cohérent. Nous avons nos petits favoris comme Briana Knickbocker pour Holly, Eric Bauza pour Dishy ou Mela Lee pour Betty, mais le tout est vraiment de très (très) haute qualité.

Date Everything! est exceptionnel et tactile en plus en mode portable… Mais il n’est pas non plus parfait. Quelques petits défauts écornent un peu la copie même si parfois ce ne sont que des petits détails.

Parlons déjà du plus gros point noir du jeu : son absence de traduction. Date Everything! n’est disponible qu’en anglais, et il faut une parfaite maîtrise de la langue de Shakespeare pour comprendre les différents langages et variations d’anglais existants dans le jeu. Quel dommage ! Cela ferme la porte à un grand nombre de joueurs potentiels.

Date Everything! souffre aussi de plusieurs petits bugs qui ternissent l’expérience. Nous avons eu la voix des personnages qui défilent… sans le texte. Ces petites situations, qui sont arrivées rarement mais assez pour le souligner, peuvent d’autant plus frustrer le joueur français qui n’aura que ses oreilles pour se repérer.

Au niveau de l’écriture, le jeu alterne entre la trame principale (pourquoi nous avons reçu les lunettes, d’où elles viennent, etc.) et le cœur du jeu, les rencontres. Si la narration sur deux plans fonctionne très bien, la trame principale disparaît totalement à partir du milieu du jeu. Qu’il est frustrant de savoir que notre vie est en danger… Mais que rien ne se passe !

Finalement, et ça c’est juste notre côté chauvin, mais les Américains de Sassy Chap Games ont visiblement une dent contre les Français. Entre Jean-Loo Pissoir, nos toilettes, un beatmaker prétentieux et quelques punchlines placées çà et là, la France en prend pour son grade plusieurs fois dans le jeu.

Ce défaut (qui n’en est pas vraiment un) nous amène à un vrai défaut que seuls les francophones remarqueront… Les personnages français (comme Jean-Loo) font des erreurs de prononciation sur certains mots français !

Par ailleurs, au vu du nombre de dialogues, nous vous recommandons le jeu sur de courtes sessions, car c’est un jeu qui peut fatiguer le joueur à la longue avec ses nombreux textes à lire.

Nous vous joignons une vidéo de gameplay réalisée lors de notre découverte du jeu.