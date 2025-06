Faut-il encore présenter Kingdom Rush aujourd’hui ? Pour ceux du fond et ceux qui auraient loupé le train, Kingdom Rush est une série de jeux de type Tower Defense, éditée par Ironhide Game Studio. Le tout premier opus est à l’origine un petit jeu flash sorti en 2011 qui a su conquérir de nombreuses personnes grâce à son gameplay et ses graphismes. La série a su se frayer un chemin sur Switch car ses trois premiers opus ont vu le jour sur notre console hybride ces dernières années. Nouvelles histoires, nouveaux héros et nouvelles mécaniques de gameplay, chaque opus étend un peu plus l’univers et gagne en profondeur. Sorti d’abord sur mobile et sur Steam, la Switch n’est pas oubliée et ce quatrième opus de la série pointe finalement le bout de son nez, mais comme le dit l’adage : mieux vaut tard que jamais. Voyons donc ensemble ce que nous propose Kingdom Rush: Vengeance.

Dans les jeux de la série Kingdom Rush, votre objectif est d’éliminer les vagues d’ennemis se présentant à vous avant qu’ils ne percent vos défenses. Vous avez un total de points de vie représentant le nombre de pertes maximales autorisées. Chaque ennemi passant vos défenses réduira ce nombre d’un certain montant et vous perdez la partie lorsqu’il atteint 0. Afin d’éviter cela, vous devrez bâtir des défenses sur le chemin de vos adversaires. Cette défense s’établit en deux points : des tours que vous allez construire et un héros que vous allez diriger.

Cependant, Kingdom Rush: Vengeance rebat les cartes et modifie quelques éléments par rapport aux opus précédents. Chaque jeu de la série Kingdom Rush met souvent en scène une petite histoire sous forme de bande dessinée de quelques cases. Bien que le lore ne soit pas très profond ni très important, chaque jeu a posé des bases et vient enrichir ce petit monde. Cet opus nommé “Vengeance” n’est pas anodin et mérite que nous nous attardions quelques instants sur son histoire.

Au cours de l’histoire, vous avez été l’allié des humains et avez permis de vaincre les forces du mal en faisant tomber le maléfique sorcier Vez’nan. Mais après toutes ces années, Vez’nan est parvenu à briser le sceau le retenant prisonnier. Néanmoins, le monde n’est plus du tout tel qu’il l’a connu et sa belle tour maléfique est devenue une attraction touristique. Trop c’est trop, Vez’nan décide de montrer de quel bois il se chauffe et de reprendre le contrôle du monde. Vous incarnez donc le général de Vez’nan et affrontez cette fois non pas des monstres et créatures maléfiques mais des nains, humains et leurs troupes qui tenteront de vous faire plier le genou.

Nous n’en avons toujours pas fait le tour

Ici, rien de nouveau, votre partie se déroule en tant que campagne avec des niveaux se débloquant au fur et à mesure de votre progression. Le choix de la difficulté est demandé au début de la partie mais vous pourrez le modifier à tout moment avant de lancer un niveau. Une fois le niveau sélectionné, vous serez amené sur une carte à défendre. Des points de construction seront prédisposés un peu partout et ils ne pourront pas être déplacés. Vous trouverez également une ou plusieurs entrées d’où les ennemis arriveront ainsi qu’une ou plusieurs sorties (indiquées par des drapeaux violets maléfiques, au lieu de l’habituel bleu) que les ennemis ne doivent pas franchir. Vous commencez le niveau avec un certain nombre de pièces d’or qui vous serviront à construire vos premières tours. Vous aurez également le contrôle sur votre héros qui vous aidera à combattre les vagues, en support de vos tours ou en première ligne. Attardons nous dans un premier temps sur les tours.

Kingdom Rush: Vengeance met en avant de grosses nouveautés concernant les tours. Dans les précédents opus, vous aviez le choix entre quatre tours imposées à positionner sur différents emplacements en fonction de votre stratégie. Désormais, vous avez la possibilité de débloquer de nouvelles tours, toutes avec leurs effets uniques et de choisir avec lesquelles vous allez affronter un niveau. En complément, vous avez aussi la possibilité d’équiper jusqu’à cinq tours au lieu de quatre, permettant ainsi un choix d’options et de stratégies très large. Il n’y a plus réellement d’archétypes définis pour catégoriser les tours car leurs effets et pouvoirs sont très variés.

Chaque tour est construite au niveau 1 et vous pourrez les améliorer (contre des pièces d’or) pour augmenter leurs caractéristiques et leur portée. Toutes les tours peuvent être améliorées jusqu’au niveau 3 et pourront être spécialisées au niveau 4 avec l’apparition de trois compétences (actives ou passives) à acheter pour peaufiner vos défenses. Il n’y a plus de choix à faire entre une spécialité ou une autre, chaque tour est déjà spécialisée une fois le niveau 4 atteint. Néanmoins, vous ne pouvez plus revenir en arrière après avoir construit ou amélioré une tour. Votre seule option si vous vous êtes trompé est de vendre la tour pour libérer l’emplacement et y construire dessus à nouveau. Cependant, vous perdrez de l’or en faisant cela. Il est donc plutôt recommandé (si vous êtes pointilleux) de recommencer le niveau en évitant de vous tromper à nouveau pour gaspiller le moins d’or possible.

Parlons maintenant de votre héros. Vous pourrez contrôler celui-ci à tout moment en appuyant sur la touche L. Cela affichera un indicateur de position pour lui donner l’ordre de se déplacer à l’endroit désigné. Le héros ira alors s’y placer et défendra l’endroit jusqu’à ce que mort s’en suive. Bien que vous commenciez la partie avec un seul héros, vous en débloquerez de nouveaux en progressant dans l’histoire. Chaque héros possède ses propres caractéristiques, un passif et sa propre jauge d’expérience. Plus il participera à des combats, plus il gagnera d’expérience et plus vite il atteindra le niveau 10, niveau maximum. Il y a au total 15 héros, tous liés à Vez’nan, que vous pourrez débloquer par le biais de la progression de l’histoire. Il y a deux héros supplémentaires déblocables uniquement à l’acquisition des deux DLCs.

Pour finir, pour vous aider dans votre défense, vous aurez accès à trois options forts utiles : le pouvoir de votre Héros, l’appel de renforts et le laser. Le pouvoir du Héros est activable via la touche “Droite” et déclenche un sort, un piège ou un renforcement en fonction du Héros joué. L’appel de renforts s’effectue avec la touche “Haut” et vous permet de faire apparaître où vous le souhaitez sur la carte deux gardiens démoniaques au corps à corps qui viendront entraver la progression des ennemis. Le laser (qui vient remplacer l’habituel météore) et s’appelle avec la touche “Gauche”. Il vous permet de faire tomber à l’endroit ciblé un laser sur vos ennemis, les étourdissant brièvement et infligeant de lourds dégâts. Ces trois options seront indispensables dans vos stratégies de défense et vous permettront d’épauler vos tours et votre héros.

Des âmes charitables

À la fin de chaque niveau, vous obtiendrez un nombre d’étoiles pour noter votre niveau de défense. Plus vous subissez de pertes, moins vous avez d’étoiles, c’est aussi simple que cela. En revenant sur la carte de sélection des niveaux, vous aurez alors trois sous-menus intéressants. Le premier concerne les héros. Vous pourrez y choisir votre héros et lorsqu’il gagne des niveaux, lui attribuer des points de compétences dans l’une des cinq dont il dispose. Tous les héros sont prévus pour avoir toutes leurs compétences au maximum lorsqu’ils arrivent au niveau 10 donc ne soyez pas économes. De plus, vous pourrez à tout moment réinitialiser gratuitement leurs compétences afin que vous puissiez revenir en arrière si vous souhaitez changer l’affectation.

Le deuxième sous-menu vous permet de voir votre collection de tours et de choisir lesquelles vous allez équiper. Pas d’améliorations possible ici, uniquement de la sélection. C’est un total de 20 tours auxquelles vous aurez accès, chacune se débloquant au fur et à mesure de votre progression dans la campagne. Deux autres tours seront disponibles uniquement à l’acquisition des deux DLC.

Le troisième sous-menu concerne l’amélioration de vos défenses sous forme d’un arbre de compétences. Vous avez 4 branches disponibles : une pour vos tours, une pour vos héros, une pour votre sort de renfort et une dernière pour votre laser. Cet opus apporte une fonctionnalité qui équilibre un peu mieux la progression des joueurs, rendant le titre plus accessible et un poil moins difficile. Auparavant, après avoir vaincu un niveau, vous obteniez un nombre d’étoiles en fonction de votre réussite, de 1 à 3. Ces étoiles vous servaient ensuite à débloquer des améliorations pour vos sorts et vos tours. Kingdom Rush: Vengeance conserve le principe des étoiles mais apporte une nouvelle monnaie : les âmes. A la réussite d’un niveau, vous recevez automatiquement un nombre d’âme fixe qui vous servira à débloquer vos améliorations. Plus besoin donc de réussir un niveau à la perfection afin d’avoir des améliorations plus rapidement, tout vous est offert tant que vous réussissez. De même, les modes Héroïque et Fer qui vous demandaient de refaire le niveau avec des contraintes ne servent plus qu’à la complétion des étoiles. Ils sont toujours présents mais ne sont plus obligatoires pour débloquer l’intégralité de l’arbre d’améliorations. Ces modes ne servent plus que pour les complétionnistes les plus assidus. Ce changement est appréciable et offre plus de souplesse même s’il peut déplaire aux puristes. De même que pour les héros, vous pourrez réinitialiser cet arbre à tout moment pour le modifier.

C’est pas le moment de flancher

Pour vous aider, chaque ennemi que vous rencontrez est référencé dans une encyclopédie où vous retrouverez toutes les informations utiles pour y faire face. Parmi ces informations, vous y trouverez leurs points de vie, leurs dégâts d’attaque, le nombre de pertes qu’ils infligent s’ils passent vos défenses, leur rapidité de déplacement, leur défense physique, leur défense magique ainsi que leur compétence s’ils en ont une. Ces informations vous aideront à équiper les bonnes tours pour y faire face ainsi que le bon type de héros pour les contrer, les bloquer ou les éliminer.

Le jeu propose une campagne avec un niveau de tutoriel ainsi qu’un second niveau pour prendre en main le jeu, puis se décompose en 3 zones distinctes de 5 niveaux, chacune vous mettant face à un boss lors du 5ème niveau. Vous aurez alors l’occasion de découvrir progressivement de nouveaux ennemis et nouvelles mécaniques lors des 4 premiers niveaux d’une zone. Le 5ème ne vous fera pas de cadeaux. Vous avez donc au total 17 niveaux à défendre, la difficulté augmentant à chaque niveau. Une fois les 17 niveaux de la campagne accomplis, vous en débloquerez de nouveaux qui repousseront la difficulté encore plus loin avec des ennemis plus coriaces et des vagues plus complexes qui vous demanderont d’adopter des stratégies un peu plus poussées.

Chapeau l’artiste

Kingdom Rush Vengeance nous propose à nouveau un contenu très propre et soigné, plein de références en tout genre avec de nombreuses piques d’humour et des easter eggs parfois évidents, d’autres fois bien cachés. La série sait évoluer avec son temps, les références se modernisent et arrivent toujours à nous tirer un sourire. Le sous-menu “Succès” vous permet d’en découvrir certains si vous n’avez pas la foi de les découvrir vous-même. La musique, les bruitages et les voix sont parfaitement appropriés, chaque élément a son identité et cela aide grandement dans le gameplay. Le jeu s’adapte parfaitement à la manette et les puristes (ainsi que les amateurs du mode portable) apprécieront la jouabilité avec le tactile de l’écran. Nous tenons à noter particulièrement la présence de l’aide automatique pour résoudre certaines mécaniques où il faut cliquer sur les tours, c’est très appréciable de ne pas se retrouver bloqué avec les manipulations lorsque le jeu à la souris est nécessaire. Les contrôles sur Switch restent très fluides et faciles à paramétrer via un menu des options plutôt fourni.