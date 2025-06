Prévu à l’origine pour la Game Boy Advance il y a plus de vingt ans, Navinosuke: The Yo-Kai Buster n’a jamais vu le jour… jusqu’à aujourd’hui. Ce RPG 2D en pixel art développé par l’équipe historique de Metal Slug va finalement connaître une seconde vie grâce à Kohachi Studio, avec une sortie officielle annoncée sur Nintendo Switch en 2026. Encore mieux : une traduction anglaise est d’ores et déjà confirmée.

Le jeu vous placera dans la peau d’un jeune onmyoji en formation, explorant un Japon fantastique peuplé de plus de 150 yōkai à rencontrer, combattre et recruter. L’expérience s’annonce stratégique, riche en contenu, et ancrée dans le folklore nippon.

L’histoire de Navinosuke est presque aussi fascinante que le jeu lui-même. À l’origine, le concept reposait sur une idée ambitieuse : relier un module GPS à la Game Boy Advance pour permettre au joueur de marcher dans le monde réel et ainsi rencontrer des esprits dans le jeu. Cette mécanique précurseur évoque forcément Pokémon GO, lancé bien des années plus tard. Mais à l’époque, l’accessoire GPS n’a jamais vu le jour, et le projet a dû être réorienté pour fonctionner sans ce dispositif. Malgré l’ingéniosité de l’équipe, le jeu a fini par être abandonné, presque achevé mais sans espoir de sortie.

Shinano Ishiguro, le directeur du jeu, a récemment partagé sur les réseaux sociaux une réflexion émouvante sur la résurrection de Navinosuke. Il explique que le projet a été imaginé à partir d’un pitch initial basé sur des personnalités historiques japonaises et la géolocalisation. C’est lui qui a suggéré de transformer le concept pour qu’il tourne autour de monstres, afin de renforcer la dimension fantastique du jeu. Le joueur incarne ainsi une poupée de bois animée par l’âme d’une jeune fille rêvant de devenir onmyoji, parcourant l’archipel japonais pour sceller des créatures et rétablir l’harmonie.

Ishiguro confie aussi que ce fut le dernier jeu sur lequel l’équipe de Metal Slug a travaillé avant sa dissolution. Il évoque avec un mélange de nostalgie et d’humour l’ironie de voir ces vétérans du run-and-gun terminer leur parcours avec un RPG japonais poétique et absurde. Le scénario, écrit de sa main, se veut aussi étrange que délirant. Il révèle d’ailleurs que ses propres filles ont testé le jeu à chaque étape du développement, le qualifiant de « drôle, effrayant et bizarre ». Des années plus tard, l’une d’elles lui reparle soudain du jeu avec émotion, bien qu’elle ne se souvienne plus de toute l’histoire. Cette mémoire incomplète l’a profondément touché, mais il se réjouit désormais de voir cette aventure oubliée bientôt renaître, non seulement pour elle, mais pour le monde entier.