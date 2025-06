IO Interactive et Amazon MGM Studios ont officiellement dévoilé 007 First Light, un jeu d’action-aventure narratif centré sur une version jeune et inédite de James Bond. Attendu pour 2026, le titre est confirmé sur Nintendo Switch 2, marquant une nouvelle étape dans la réinvention vidéoludique de l’agent secret.

Dès sa première bande-annonce, 007 First Light annonce la couleur : le Bond que les joueurs incarneront est loin du gentleman froid et élégant que l’on connaît au cinéma. Plus jeune, plus impulsif et clairement en décalage avec l’image classique du personnage, ce Bond-là est en pleine construction identitaire.

Jonathan Lacaille, directeur de la franchise 007 chez IO Interactive, s’est confié sur cette approche durant le Summer Game Fest 2025 dans une interview accordée à GamesRadar. Selon lui, cette version de Bond n’a pas encore trouvé son style, mais il pourra compter sur Q, son iconique Quartermaster, pour lui apprendre les codes de l’élégance britannique.

« Le Bond que nous avons aujourd’hui n’est pas encore le Bond en smoking, classe, avec son martini. Il est jeune, il ne porte pas encore le costume. Mais Q, lui, est déjà ce gentleman raffiné, et il apprendra à Bond comment s’habiller, avoir des manières, pourquoi porter une belle montre, ce genre de choses. »

Cette dynamique mentor/élève entre Q et Bond rappelle à certains égards la relation entre Nathan Drake et Victor Sullivan dans Uncharted, même si Lacaille précise bien que 007 First Light ne suit pas les traces du jeu de Naughty Dog en matière de gameplay.

Ce choix audacieux de ne pas simplement adapter l’image traditionnelle de James Bond pourrait bien rafraîchir la franchise, en lui donnant une nouvelle perspective plus humaine, plus brute, mais aussi plus moderne. IO Interactive, déjà salué pour son travail sur Hitman, semble vouloir faire de 007 First Light une origin story ambitieuse, plus proche du terrain et des émotions.