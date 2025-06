Mettez la cerise sur le gâteau de la victoire avec Charmilly et sa capacité phare, Nappage.

Avez-vous déjà vu un Pokémon Soutien apporter autant de douceur(s) au combat ? Charmilly est le dernier Pokémon en date à rejoindre Pokémon UNITE sur l’Île d’Æos. Ce Pokémon de type Fée est la forme évoluée de Crèmy. Ses adversaires vont déguster ! Poursuivez la lecture de cet article pour en savoir plus sur les boucliers, les soins et la jauge sucrée de Charmilly.

Talent : Aroma-Voile

Quand Charmilly renforce un Pokémon allié ou lui octroie un bouclier, les contrôles de foule appliqués à ce Pokémon allié sont annulés. Une fois activé, le talent Aroma-Voile passe en récupération.

Attaque de base

L’attaque de base de Charmilly consiste à envoyer de la crème fouettée.

Capacités aux niveaux 1 et 3

Coup d’Main

Crèmy octroie un bouclier au Pokémon allié indiqué et augmente son Attaque et son Attaque Spéciale pendant une courte durée.

Charme

Crèmy projette sa jolie voix dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés, leur applique un effet ralentissant et réduit leur Attaque et leur Attaque Spéciale tout en augmentant la jauge sucrée de Crèmy.

Capacités au niveau 4

Nappage

Charmilly octroie un bouclier au Pokémon allié indiqué. Tant que le bouclier est actif, le Pokémon allié inflige davantage de dégâts à chaque utilisation d’une attaque de base. Quand la jauge sucrée de Charmilly est pleine, les dégâts supplémentaires octroyés par Nappage au Pokémon allié augmentent encore davantage. Améliorer Nappage renforce l’effet du bouclier octroyé par cette capacité.

Soin

Charmilly place une cuillerée de crème fouettée à l’endroit indiqué. La cuillerée reste à cet endroit pendant une courte durée. Quand un Pokémon allié ramasse la cuillerée, ses PV sont restaurés, sa vitesse de déplacement augmente, et la jauge sucrée de Charmilly augmente. Quand la jauge sucrée de Charmilly est pleine, la prochaine cuillerée est encore plus sucrée, ce qui restaure plus de PV et augmente davantage la vitesse de déplacement. Améliorer la capacité Soin augmente son nombre maximum d’utilisations.

Capacités au niveau 6

Éclat Magique

Charmilly libère une décharge lumineuse dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés, les rend incapables d’agir et augmente la jauge sucrée de Charmilly. Si un Pokémon allié a un bouclier octroyé par Nappage, ce Pokémon libère également une décharge lumineuse. La capacité Éclat Magique peut être améliorée afin d’infliger davantage de dégâts.

Doux Parfum

Charmilly projette un doux parfum dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses et leur applique un effet ralentissant. Un cercle de parfum reste pendant une courte durée, ce qui inflige des dégâts et applique un effet ralentissant aux Pokémon adverses qui le touchent, et augmente la jauge sucrée de Charmilly. Améliorer Doux Parfum renforce l’effet ralentissant appliqué.

Capacité Unité de Charmilly : Délice à la Crème

Charmilly crée un gâteau géant sur lequel il se tient, ce qui lui octroie un bouclier. Il envoie ensuite de la crème fouettée aux Pokémon alliés proches. Les PV des Pokémon alliés qui reçoivent la crème fouettée sont soignés et leurs PV maximums augmentent pendant une courte durée. Délice à la Crème prend fin lorsque Charmilly perd son bouclier.