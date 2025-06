Annoncé par Coffee Stain Publishing et le studio Lavapotion, Songs of Conquest, le jeu de stratégie au tour par tour inspiré des classiques des années 90, fera son entrée sur Nintendo Switch le 17 juin 2025 en Europe, aux États-Unis et en Australie, suivi d’une sortie au Japon, à Hong Kong et en Corée du Sud le 19 juin. Cerise sur le gâteau, le lancement du jeu sur la console de Nintendo coïncidera avec la sortie du DLC Vanir, première extension de contenu majeure depuis la sortie complète du jeu en mai 2024.

Un héritier spirituel de Heroes of Might & Magic

Songs of Conquest vous met dans la peau de puissants mages appelés Wielders, capables de commander des armées redoutables dans un monde fantastique en constante expansion. Exploration, gestion de royaume, conquête militaire et collecte d’artefacts légendaires sont au cœur d’une expérience qui rend un vibrant hommage à Heroes of Might & Magic II et III, tout en modernisant les mécaniques avec une patte visuelle en pixel art somptueuse et une interface élégante.

Un gameplay stratégique riche et varié

Le jeu propose :

Un système de combat tactique profond basé sur les capacités des troupes et la magie. La composition de vos armées influe sur les sorts disponibles, ce qui pousse à la synergie stratégique.

basé sur les capacités des troupes et la magie. La composition de vos armées influe sur les sorts disponibles, ce qui pousse à la synergie stratégique. Une gestion de royaume complète avec recherche, planification urbaine et exploitation des ressources.

avec recherche, planification urbaine et exploitation des ressources. Une grande diversité de cartes allant des biomes marécageux aux champs enneigés, avec des factions uniques qui influent sur la manière de jouer.

allant des biomes marécageux aux champs enneigés, avec des factions uniques qui influent sur la manière de jouer. Un mode solo, coopératif ou multijoueur , que ce soit en ligne ou via hotseat en local.

, que ce soit en ligne ou via hotseat en local. Quatre factions principales : les nobles Arleon, les tribus anciennes des Rana, les nécromanciens de Loth, et les mercenaires de Barya.

: les nobles Arleon, les tribus anciennes des Rana, les nécromanciens de Loth, et les mercenaires de Barya. Quatre campagnes scénarisées, chacune narrée sous forme de chant épique, avec des morceaux qui évoluent à mesure de votre progression.

Vanir : la première extension majeure

Disponible dès le lancement Switch, le DLC Vanir introduit une cinquième faction jouable, issue des rudes terres du Bleak East. Ces anciens colons et exilés de Barya ont embrassé une forme de magie sauvage, se transformant en créatures puissantes connues sous le nom de Vildra.

Ce que propose le DLC Vanir :

Une nouvelle faction jouable avec 8 nouvelles unités , dont certaines peuvent évoluer de façon spectaculaire.

avec , dont certaines peuvent évoluer de façon spectaculaire. 9 nouveaux Wielders , dotés de capacités inédites et de spécialisations revisitées.

, dotés de capacités inédites et de spécialisations revisitées. Une nouvelle ressource magique basée sur la Destruction, l’Arcane et le Chaos.

basée sur la Destruction, l’Arcane et le Chaos. 5 nouvelles cartes Conquête mettant en avant les spécificités de la faction Vanir.

mettant en avant les spécificités de la faction Vanir. 2 cartes Défi offrant des puzzles tactiques centrés sur la transformation des unités ou la résistance aux pouvoirs des Vildra.

offrant des puzzles tactiques centrés sur la transformation des unités ou la résistance aux pouvoirs des Vildra. Un nouveau biome enneigé , entre ruines, forêts gelées et cavernes hostiles.

, entre ruines, forêts gelées et cavernes hostiles. De nouvelles constructions spécifiques à la faction pour enrichir la gestion de ville.

spécifiques à la faction pour enrichir la gestion de ville. Un bestiaire inédit avec des créatures telles que les Trolls , Lykt , Bacahorses ou Nornors .

, , ou . Et surtout, une mécanique de transformation unique : certaines unités humaines peuvent devenir des bêtes féroces au combat, comme le Korphan, le Jormr, ou encore le Serimnaan, un porc immortel qui revient à la vie après le dîner !

Compatibilité multijoueur préservée

Bonne nouvelle pour les joueurs multijoueurs : posséder (ou non) le DLC n’empêche pas de jouer contre ou avec des adversaires en ligne. Lavapotion assure une compatibilité parfaite entre les différentes configurations de jeu.

Un parcours déjà bien rempli avant son arrivée sur Switch

Développé depuis plusieurs années, Songs of Conquest est d’abord sorti en accès anticipé sur PC en mai 2022. Sa version 1.0 est arrivée le 20 mai 2024, suivie d’une sortie sur PS5 et Xbox Series en novembre 2024, puis sur iOS et Android en mars 2025. L’arrivée sur Switch marque ainsi la conclusion d’un cycle de portages ambitieux, rendant le jeu accessible à tous les publics.