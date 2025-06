En 2021 (et en 2022 sur Nintendo Switch), It Takes Two avait embrasé le cœur de dizaines de millions de joueurs. Quatre ans plus tard, les Suédois de Hazelight Studios et son créateur Josef Fares en remettent une couche en nous proposant Split Fiction. Sorti en mars 2025, le jeu édité par Electronic Arts fait partie des jeux de lancement de la Nintendo Switch 2. Que nous donne ce jeu coopératif disponible depuis le 5 juin 2025 sur l’eShop comme en physique au prix de cinquante euros ?

Le meilleur des jeux coopératifs pour la Nintendo Switch 2

Mio et Zoé sont des jeunes écrivaines aspirantes. Pas encore publiées, elles décident de répondre à l’offre des éditions Rader Publishing qui leur proposent un contrat pour leur roman. Sauf que quelque chose cloche…. Arrivées dans leurs bureaux, les deux femmes entrent dans une étrange machine qui semble mettre les personnes dans une sorte de stase.

Mio prend peur et décide de fuir. Alors que les employés de Rader Publishing tentent de l’arrêter, elle tombe dans la « boule » de Zoé et entre en stase avec elle.

Mio et Zoé sont alors bloquées dans un univers parallèle composé… de leurs propres idées de roman ! Comment sortir de cette stase ? Quel est le but de ses anomalis, qui mènent les écrivaines d’histoire en histoire, et surtout, que fait Rader Publishing de tous ces récits ?

Split Fiction est un jeu d’aventure coopératif jouable uniquement à deux personnes en mode local et en ligne (crossplay possible). Nous incarnons les deux jeunes écrivaines qui vont traverser les mondes tirés de leur récit afin de trouver un moyen de sortir de leur stase.

Il est difficile d’évoquer le gameplay… car celui-ci évolue en permanence. Il nous fait penser en un sens à Evoland, car nous faisons une sorte de panorama complet du jeu vidéo. Pour essayer de le résumer le plus simplement possible, Mio aime la science-fiction, Zoé la fantasy, et chaque chapitre du jeu alterne entre ces univers en intégrant des nouvelles mécaniques. De cette façon, nous allons faire du platformer, des énigmes, du jeu d’adresse, de l’action, du shooter, du snowboard et même des courses !

Nous enchaînons astucieusement les phases où nous gérons seuls notre parcours, celles où nous dépendons de notre coéquipier pour avancer, celles où nous avançons avec notre coéquipier, et même d’autres où nous devons faire le course avec ! Il y a aussi des combats d’arène et de boss.

Un gameplay qui évolue en permanence

Le jeu est donc rythmé en plusieurs chapitres où nous explorons les histoires de nos héroïnes. Nous allons être des cyber-ninjas, des métamorphes, ou encore les gardiennes des derniers dragons sur terre. Ces chapitres sont truffés d’histoires annexes, qui, comme leur nom l’indique, sont facultatives.

Ces récits sont déconnectés de l’histoire principale. Nous serons par exemple des cochons aux pouvoirs très spéciaux (l’un d’eux utilise ses flatulences pour s’envoler) ou des snowboardeuses qui s’affrontent dans une course où la moindre figure réalisée rapporte des points.

Comme son prédécesseur, Split Fiction est un excellent jeu, peut-être le meilleur jeu de coopération qui existe actuellement dans l’univers vidéoludique.

Son gameplay se renouvelle en permanence, créant pour les joueurs une expérience complète au rythme parfaitement maîtrisé. Le jeu arrive à anticiper notre frustration et alterne toujours astucieusement entre les passages complexes et ceux plus « récréatifs ». Et même si les mécaniques de jeu proposées ne sont pas très originales, elles s’enchaînent à un rythme effréné pour nous livrer une aventure complète, grand public et sans aucun temps mort.

Un rythme parfaitement maîtrisé…

En plus du gameplay massif apporté par le jeu, Split Fiction propose aussi quelques à-côtés savoureux, comme la possibilité de dessiner avec des fleurs ou de monter un escargot. Oui, cela n’apporte pas grand-chose et nous ralentit même dans notre progression, mais il est amusant de faire une course d’escargots avec son partenaire après quelques difficultés relevées.

Le level design est lui aussi très bien pensé, et permet de conserver ce rythme mené à tambour battant. Nous ne sommes jamais perdus dans la carte et il suffit d’observer autour de soi pour trouver notre chemin et la solution à nos problèmes.

Nous avons aussi aimé que les développeurs ne proposent pas que des phases de coopération et nous permettent par moments de se « reposer » socialement en enchaînant quelques difficultés en solo dans notre coin.

Split Fiction est le jeu idéal pour jouer en famille ou avec son partenaire de vie en local, mais il est aussi parfait pour se détendre avec un ami en ligne pendant plusieurs longues soirées. Par ailleurs, Electronic Arts propose un « Pass ami » qui permet de jouer gratuitement avec un ami possédant déjà le jeu. L’intention est louable et nous permet de ne payer qu’une fois le jeu.

Attention cependant, car même si Split Fiction est un jeu grand public, il reste en termes de difficulté adapté à un public habitué aux jeux vidéo (le jeu est tout de même PEGI 16). Les obstacles ne sont pas insurmontables, mais certains passages restent tout de même ardus et nécessiteront plusieurs essais pour être surmontés.

La durée de vie est imposante, même pour cinquante euros (vingt-cinq si vous partagez les frais avec un ami). Elle dépend cependant énormément du contact avec qui vous faites l’aventure et de votre façon de jouer. Normalement, une quinzaine d’heures (annexes comprises) sont nécessaires pour terminer Split Fiction. Cependant, deux joueurs casuals peuvent gonfler ce chiffre à vingt heures facilement.

Et un portage de qualité

Le portage sur Nintendo Switch 2 est parfaitement maîtrisé, avec des graphismes épatants et une technique irréprochable. Le jeu fonctionne sans accroc sur la console nippone et permet de jouer sur un presque pied d’égalité avec les joueurs PC. Certes le jeu est moins beau, mais le travail réalisé est assez qualitatif pour s’amuser et rester émerveillé par les décors variés de Split Fiction. Pour être tout à fait transparents, seul un mignon petit chat en gros plan pendant quelques secondes nous a fait froncer les sourcils pour son rendu assez… médiocre.

Dans les points négatifs (presque le seul, à vrai dire), Split Fiction, même s’il est une référence en termes de gameplay et de plaisir manette en main, a un scénario finalement assez pauvre qui se suit… mais qui reste finalement très prévisible.

L’enchaînement des univers entre fantasy et science-fiction est réussi, mais le développement des personnages est peu original et se lit trop facilement. D’un côté, nous avons un schéma écrit de façon abrupte et peu subtile : deux personnages diamétralement opposées se retrouvent à devoir travailler ensemble, et, par la force de l’aventure, deviennent amies et commencent à se confier leur plus grand secret.

De l’autre côté, nous avons un récit manichéen qui n’est juste qu’un (bon) prétexte pour nous faire enchaîner les différentes mécaniques du jeu dans des univers qui ne cessent d’évoluer. Il y a les gentilles autrices, qui veulent de l’argent pour des causes nobles, et de l’autre, le méchant industriel aux intentions maléfiques.

Même si l’histoire se suit, notamment grâce aux belles cinématiques doublées intégralement en français, et que la structure est cohérente, elle reste peu surprenante et chaque « secret » des personnages se devine de façon trop évidente.

C’est dommage, car avec un scénario plus créatif et des personnages moins stéréotypés, Split Fiction aurait pu passer le cap de l’excellent jeu au gameplay génial (ce qui est déjà un très bon compliment) et passer au statut de jeu qui marque l’Histoire vidéoludique (espérons que l’adaptation cinématographique prévue règle ces problématiques de personnages). Notons aussi quelques passages peu réussis en termes de caméra, mais cela ne concerne qu’une toute petite minorité du jeu.

Comme susmentionné, Split Fiction est parfaitement doublé en français. Même si nous mettons un petit temps à accepter les jeux des comédiennes, nous finissons par nous laisser porter par leurs performances. Les musiques sont parfaitement intégrées au jeu, même si nous avons lors des moments plus graves des musiques tire-larmes qui heureusement ne nous sortent pas trop de l’émotion.

Nous vous joignons une vidéo de quarante minutes réalisée par nos soins du début du jeu sur Nintendo Switch 2.