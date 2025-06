Dix ans après son lancement surprise sur iOS, Fallout Shelter continue de rayonner. Bethesda vient en effet d’annoncer un chiffre impressionnant : plus de 230 millions de téléchargements ont été enregistrés sur toutes les plateformes confondues, un véritable exploit pour ce jeu de gestion free-to-play dérivé de la célèbre franchise post-apocalyptique Fallout.

Initialement lancé en 2015, Fallout Shelter permet aux joueurs d’incarner un superviseur de l’Abri, chargé d’assurer la survie et le bien-être de ses résidents dans un monde dévasté. Gestion des ressources, expansion des installations, reproduction des résidents, défense contre des menaces diverses, le titre a su séduire par son approche accessible, son humour noir typique de la série, et ses mises à jour régulières.

Au fil des ans, le jeu a été porté sur Android, consoles, Steam, et même Nintendo Switch, tout en bénéficiant d’un suivi exemplaire. De nouvelles quêtes, de nombreux objets, armes, tenues et habitants ont été introduits, enrichissant l’expérience pour les joueurs de longue date comme pour les nouveaux venus. En 2024, l’univers s’est même ouvert à la série Fallout d’Amazon Prime, avec l’intégration des personnages de Lucy et The Ghoul, accompagnée d’une série de huit nouvelles missions inspirées du show.

Pour fêter dignement cette décennie d’existence, Bethesda organise plusieurs événements spéciaux. Jusqu’au 17 juin 2025, les joueurs peuvent bénéficier de réductions allant jusqu’à 70 % sur les Lunchboxes dans la boutique du jeu. De plus, des cadeaux quotidiens seront distribués à tous les joueurs se connectant entre le 16 et le 21 juin, uniquement sur mobile.

Voici les récompenses prévues :

16-17 juin : Lunchbox x2, Transporteur d’animaux x1, Nuka-Cola Quantum x10

Ces bonus s’ajoutent à une célébration globale dédiée aux fans, anciens comme nouveaux. L’occasion idéale de replonger dans l’univers du Wasteland et de redonner vie à votre abri, ou d’en construire un pour la première fois.