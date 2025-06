Pokémon UNITE, le jeu de combat en ligne multijoueur développé par TiMi Studios en collaboration avec The Pokémon Company, continue d’évoluer et de captiver les joueurs sur Nintendo Switch, iOS et Android. Premier jeu de combat stratégique en équipe dans l’univers Pokémon, il propose des affrontements en cinq contre cinq où la coordination et la stratégie sont essentielles pour l’emporter.

Dans chaque partie, les joueurs coopèrent pour capturer des Pokémon sauvages, faire monter en niveau leurs compagnons et les faire évoluer. L’objectif est simple : marquer plus de points que l’équipe adverse dans le temps imparti. Pour y parvenir, il faut affronter les Pokémon ennemis, défendre ses zones et utiliser à bon escient les objets tenus et les objets de combat personnalisables avant chaque match.

Depuis sa sortie, Pokémon UNITE ne cesse de se renouveler. Le roster de Pokémon jouables s’élargit régulièrement, intégrant aussi bien des créatures classiques que des Légendaires. Chaque Pokémon peut arborer une Holowear, un costume alternatif souvent accompagné d’animations uniques, renforçant l’aspect visuel et personnalisé de chaque affrontement. Le jeu propose également plusieurs arènes spécifiques à chaque mode de jeu, ainsi qu’un panel croissant de missions événementielles offrant divers bonus et récompenses.

À l’approche du quatrième anniversaire du jeu, un nouveau duo emblématique s’apprête à débarquer sur l’île d’Æos : les Pokémon légendaires de type Dragon et Psy, Latias et Latios. Ces deux figures majeures issues de la troisième génération de Pokémon feront leur apparition le lundi 21 juillet 2025, à l’occasion d’une mise à jour qui promet déjà d’attirer l’attention de la communauté. Si les détails sur leurs capacités et leurs rôles dans le jeu n’ont pas encore été révélés, leur arrivée est d’ores et déjà confirmée.