Depuis Aladdin sur Super Nintendo au début des années 90, on ne peut pas dire que les contes et légendes du Moyen Orient aient eu leur heure de gloire sur les différentes consoles Nintendo. Aujourd’hui le studio de développement bruxellois Ram Ram Games tente de pallier cela en apportant un peu de mythologie perse dans un jeu qui par ses visuels rappelle beaucoup les miniatures persanes.

Si votre ramage se rapporte à votre plumage

30 Birds est un jeu d’aventure et d’énigmes mais c’est avant tout une claque visuelle et auditive. L’esthétique du jeu est étonnante avec son héroïne Zig qui se balade dans des décors en deux dimensions, un monde dans le ciel fait de lanternes suspendues, mais un monde en trois dimensions car quand Zig arrive au bord d’une face de la lanterne, elle bascule sur le côté suivant et peut ainsi continuer son chemin et faire le tour des quatre faces de chaque lanterne.

L’histoire de 30 Birds nous emmène dans un monde étonnant, fait de lanternes de différentes tailles sur lesquelles vivent les habitants de Cité Lanterne. Le problème est que la déesse Simurgh qui était endormie depuis cinquante ans et qui devait se réveiller, a été enlevée par un individu surnommé le Savant. Il faut savoir que cette déesse a la forme d’un oiseau gigantesque, et notre jeune enquêtrice Zig va devoir parcourir le ciel pour aller à la rencontre de trente oiseaux pour qu’ils l’aident à délivrer Simurgh.

Le jeu va se dérouler de manière somme toute très classique, Zig va croiser différents personnages qui vont lui confier des quêtes à réaliser, et une fois le travail accompli, un nouvel oiseau viendra se joindre à nos connaissances et sera prêt à nous donner un coup de main (ou plutôt un coup d’aile) le moment venu. Tout au long de ses aventures, Zig est épaulée par Hoop, un oiseau frimeur qui est son compagnon de voyage et qui va l’aider à rencontrer les autres oiseaux.

Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois

30 Birds intègre un grand nombre de petites énigmes et de petits jeux qu’il va falloir réussir pour progresser. Chaque énigme est à appréhender sans a priori et avec l’esprit ouvert car elles sont pour la plupart bien pensées et finalement pas si bêtes. Il faut noter que le jeu ne prend pas le joueur par la main. Il faut souvent un peu de tâtonnements, il faut chercher la logique de chaque énigme avant de bien l’appréhender et la réussir. Une mention spéciale pour les moments musicaux, que ce soit une petite jam avec un inconnu dans le train ou une rencontre fortuite dans un parc. Une autre mention particulière pour un petit jeu qui ressemble à du poker et dans lequel on peut affronter différents personnages dans différents lieux.

Zig possède un téléphone portable qui lui permet de suivre sa progression et de voir où elle en est des différentes missions qui lui ont été confiées. Ce téléphone lui permet aussi de garder le contact avec les différents oiseaux qu’elle va rencontrer et qui vont l’aider dans sa quête. Ce téléphone sert aussi à avoir une topographie des lieux déjà visités et des lieux encore à découvrir.

Avec ses graphismes à la fois mignons mais un peu naïfs, avec ses musiques tantôt douces, tantôt assourdissantes, avec ses personnages parfois attachants, parfois agaçants, 30 Birds nous emmène dans un monde complètement loufoque, rempli d’humour et de non-sens, où on a plaisir à revenir pour continuer l’histoire et pour parcourir ses lieux tous plus baroques les uns que les autres.

Le jeu 30 Birds est disponible sur l’eShop pour un prix de dix-huit euros environ.