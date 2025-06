Sorti sur Nintendo Switch, Bokura vous plonge dans un univers d’apparence cozy, trompeuse au premier abord. À travers le regard d’enfants, vous parcourrez un jeu de plateforme 2D aux énigmes parfois alambiquées. L’histoire de ce jeu promet diverses fins, invitant à la rejouabilité. Développé et édité par Kodansha, vous découvrirez un jeu indépendant où tout n’est qu’une question de point de vue.

Précisons avant de réellement démarrer que ce jeu ne peut se faire seul. Vous êtes obligé de jouer à deux, chaque joueur devant posséder sa propre console et son propre exemplaire.

Une histoire basique, simple mais efficace

L’histoire commence par un adulte dans le métro, ressassant ses souvenirs d’enfance. On découvre alors l’enfant qu’il était, interagissant avec un autre enfant de son âge. Les deux deviennent rapidement amis en se confiant mutuellement leurs soucis. Pour exprimer leur mécontentement face à leur situation, ils décident de rejoindre une statue du maire de leur ville, située au sommet d’une colline. Alors que l’ascension aurait pu être simple, les deux enfants se retrouvent plongés dans deux mondes distincts et devront coopérer pour atteindre leur objectif.

Les thèmes du jeu sont donc la famille et l’amitié. À travers eux se dessine un aspect plus mature. Après tout, dans une amitié, la séparation est souvent inévitable et tout n’est pas forcément joyeux. Les deux enfants ne se voient plus à l’âge adulte, par exemple. Le gameplay illustre aussi très bien cette séparation, vous obligeant souvent à vous éloigner de votre ami pour le scénario ou les énigmes.

Autant le préciser tout de suite : pour obtenir l’histoire complète, il vaut mieux terminer le jeu trois fois (bien que la troisième fois consiste surtout en une cinématique).

Des designs simplistes mais agréables

Visuellement, le jeu n’est pas moche du tout avec son style 2D. Le design des personnages est assez basique mais n’en est pas moins chouette. Les environnements sont simples, mais servent parfaitement l’ambiance des deux mondes.

Le level design est assez particulier pour les deux joueurs. L’un est plongé dans un monde à l’allure robotique inquiétante tandis que l’autre se retrouve dans un monde enfantin, évoquant un livre illustré. Bien que ce dernier semble innocent au début, le jeu plonge rapidement ses joueurs dans un univers plus sombre, de par son histoire et ses détails parfois gore. Même si, initialement, les mondes se ressemblent, ils divergent rapidement, forçant les deux joueurs à coopérer pour résoudre les énigmes. Les fonctionnalités seront différentes pour chacun et révélées progressivement, complexifiant le jeu et ses défis.

Les musiques sont plutôt chill et calmes. Il faut également noter le soin apporté au sound design tout au long du jeu.

La communication comme clé de voûte du gameplay

Ce puzzle-platformer nécessite une communication quasi-parfaite. Chaque joueur verra des éléments différents et ne possédera pas forcément les mêmes capacités. Bien que chaque monde visuel soit distinct, une action dans l’un provoquera une conséquence dans l’autre. Il est donc essentiel de décrire ce que l’on voit afin de réfléchir à des actions logiques permettant une bonne synergie. Les énigmes se complexifient graduellement, laissant le temps aux joueurs de s’adapter aux commandes, assez simples et typiques d’un jeu 2D en pixels. Il est vivement conseillé d’utiliser une discussion vocale, tant le jeu est exigeant sur ce point.

Un jeu qui contient malheureusement des défauts

Bien entendu, Bokura n’est clairement pas exempt de défauts. L’un d’eux concerne sa rejouabilité. Sur le papier, refaire l’aventure une seconde fois est intéressante. Bien que l’histoire comporte des changements et que l’on doive adopter l’autre point de vue, le jeu reste sensiblement identique. Vous avez déjà vécu ce passage, résolu cette énigme et emprunté ce chemin. Vous les revivrez simplement du point de vue de votre partenaire, découvrant comment il les a traversés (après tout, vous êtes obligés de vous séparer à certains moments). Cette impression de redondance vous viendra facilement par moments, malgré les changements visuels liés au changement de perspective.

Notons néanmoins que le jeu vaut largement son prix, très abordable. Il est disponible à 5,39 € sur l’eShop européen. Pour un jeu de plateforme de ce genre, ce n’est clairement pas du vol.