Le légendaire bolide Aston Martin Valkyrie rejoint bientôt le monde d’Asphalt Legends UNITE sous une forme des plus originales : en LEGO Technic. Ce nouveau véhicule, à la fois réaliste et construit brique par brique, sera disponible dès le 18 juin dans le jeu de course de Gameloft. Les joueurs pourront non seulement l’admirer, mais aussi le débloquer et le piloter dans des circuits toujours plus intenses. Une bande-annonce teaser a d’ailleurs été dévoilée pour donner un premier aperçu de cette addition aussi surprenante que spectaculaire.

Asphalt Legends UNITE marque une évolution majeure pour la licence, en consolidant les bases du jeu de course mobile tout en y ajoutant une dimension multijoueur renforcée. L’arrivée du crossplay permet désormais à tous les joueurs, quelle que soit leur plateforme, de s’affronter ou de coopérer dans une série de modes inédits. Parmi eux, un mode coopératif particulièrement palpitant met en scène une course-poursuite haletante : un 5 contre 3 où les membres de la Sécurité tentent d’intercepter les coureurs du Syndicat. Chaque camp dispose de ses propres objectifs et il faudra faire preuve de stratégie, de réflexes et d’audace pour l’emporter.

Le garage du jeu a lui aussi été repensé. Les joueurs découvriront un espace entièrement modernisé, à l’esthétique plus soignée, conçu pour mettre en valeur les véhicules les plus prestigieux de leur collection. Ce garage profite également d’un nouveau niveau de progression, encourageant les collectionneurs à enrichir leur sélection de bolides pour atteindre des sommets inédits.

Enfin, Asphalt Legends UNITE bénéficie d’un moteur graphique retravaillé, offrant des effets de lumière dynamiques et un rendu visuel encore plus réaliste. Que ce soit dans les reflets sur la carrosserie ou les éclats lors des dérapages, chaque détail contribue à renforcer l’immersion et le spectacle.