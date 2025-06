Cela fait des années que les fans de Red Dead Redemption II espèrent une version optimisée pour les consoles de nouvelle génération. Et en 2025, l’attente pourrait enfin toucher à sa fin. Selon plusieurs sources concordantes, le western culte de Rockstar Games serait bien en route pour une sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et Nintendo Switch 2, dès la fin de l’été.

Le projet d’un portage next-gen ne date pas d’hier. Dès 2020, les rumeurs circulaient déjà, portées notamment par Rockstar Mag’ qui évoquait une version prévue dans les années à venir. Cependant, le studio aurait alors mis ce projet en pause afin de prioriser le portage de GTA V sur les nouvelles machines. Il a fallu attendre les fuites issues du procès entre Microsoft et la FTC, en septembre 2023, pour obtenir la confirmation que cette version améliorée de Red Dead Redemption II existait bel et bien et faisait même l’objet de négociations avec Xbox pour une sortie dans le Game Pass.

Mais depuis, plus rien. Jusqu’à ce début d’année 2025. Avec le lancement mondial de la Nintendo Switch 2, des voix proches de Nintendo ont affirmé que RDR2 ferait partie du catalogue prévu pour cette nouvelle machine. Très vite, d’autres sources ont corroboré ces informations, ajoutant que des versions PS5 et Xbox Series X/S seraient également au programme.

C’est aujourd’hui Nate The Hate, insider réputé pour la fiabilité de ses fuites, qui relance l’intérêt autour du projet. Dans un récent podcast, il affirme que la mise à jour next-gen est bien réelle et que la sortie du jeu sur les trois plateformes serait prévue d’ici la fin de l’été ou le début de l’automne. Selon lui, Nintendo aurait un intérêt particulier à faire de Red Dead Redemption II l’un des jeux phares d’un prochain Nintendo Direct, preuve que l’éditeur mise gros sur ce portage.

Il ajoute :

« Ces rumeurs sont vraies. Red Dead Redemption 2 va recevoir une mise à jour next-gen et le jeu arrivera sur Nintendo Switch 2 plus tard cette année. J’ai l’impression que c’est un jeu que Nintendo aimerait avoir comme une sorte de tête d’affiche d’un Nintendo Direct. »

Autre élément intrigant, Rob Wiethoff, la voix de John Marston, a récemment déclaré en plein stream Red Dead qu’une annonce « excitante » serait faite dès la semaine prochaine. Il n’en fallait pas plus pour alimenter les spéculations sur une révélation imminente des versions optimisées du jeu.

Avec le succès critique et commercial de Red Dead Redemption II, un portage sur les consoles actuelles semble presque inévitable. Si l’information se confirme, les joueurs pourront bientôt redécouvrir les vastes plaines de l’Ouest dans des conditions techniques à la hauteur de la vision initiale de Rockstar Games.