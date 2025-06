Square-Enix continue de faire monter l’attente autour de FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles en dévoilant un tout nouveau extrait de gameplay. Prévu pour une sortie simultanée sur Nintendo Switch et Switch 2 le 30 septembre 2025, ce remake très attendu remet au goût du jour l’un des piliers du RPG tactique japonais, avec un lifting visuel et une refonte de l’interface qui promettent une expérience à la fois fidèle et modernisée.

Initialement sorti en 1997 sur PlayStation, FINAL FANTASY TACTICS s’est rapidement imposé comme un chef-d’œuvre du genre. Avec son univers dense et sa narration complexe centrée sur les tensions politiques du royaume d’Ivalice, le jeu mêlait intrigue dramatique et gameplay au tour par tour d’une richesse stratégique rare. Chaque bataille exigeait des choix précis en matière de positionnement, de gestion des hauteurs de terrain et d’exploitation des faiblesses adverses, tout en s’appuyant sur un système de classes aussi complet que flexible.

The Ivalice Chronicles conserve cet ADN, mais le sublime avec des graphismes retravaillés en HD, des animations plus fluides, une bande-son réorchestrée et une interface revue pour s’adapter aux écrans modernes. Le nouveau gameplay dévoilé illustre parfaitement cette transition, montrant des personnages emblématiques comme Ramza ou Agrias évoluer dans des environnements familiers, mais réimaginés avec soin et détail.

Le système de jobs, toujours aussi central, permettra aux joueurs de personnaliser leur équipe avec une grande liberté : chevaliers, mages, ninjas, orateurs ou encore invocateurs sont de retour, avec de nouvelles possibilités de progression et de synergies. Square Enix promet également des ajustements d’équilibrage et quelques surprises inédites pour ceux qui connaissent déjà le jeu par cœur.