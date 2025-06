Prévu pour une sortie sur l’eShop de la Nintendo Switch le 2 juillet 2025, Into the Emberlands est un jeu d’exploration et de reconstruction plein de tendresse signé Tiny Roar, déjà connu pour XEL, et édité par Daedalic Entertainment. Présenté comme un “cosy roguelike”, le titre promet une expérience relaxante et sans affrontements, centrée sur l’entraide, l’exploration et la sauvegarde d’un monde englouti par les Miasmes.

Vous incarnez un Porte-Lumière, seul capable de braver les Miasmes grâce à votre lanterne alimentée par des escarbilles ardentes. Votre mission : vous aventurer au-delà du village, secourir les Knacks égarés, collecter des ressources et rebâtir une communauté florissante. Mais prenez garde, car si votre lanterne s’éteint, vous vous perdrez dans la brume toxique, abandonnant votre progression… jusqu’à ce qu’un autre porteur retrouve votre trace lors d’une future expédition.

Le jeu se distingue par une structure roguelite accessible : le monde est généré procéduralement, offrant à chaque partie des paysages, des rencontres et des biomes inédits. Vous n’avez qu’un nombre limité de pas par jour, instaurant un cycle d’exploration réfléchi et apaisant, sans pression liée au combat ou au temps. Le titre mise sur la contemplation et l’interaction bienveillante plutôt que sur les affrontements.

Votre progression ne s’arrête pas à l’exploration. En sauvant les Knacks et en rapportant des matériaux, vous pourrez reconstruire et développer votre village. Chaque nouveau bâtiment vous offrira de nouvelles opportunités pour la prochaine expédition, qu’il s’agisse d’un équipement plus performant ou de nouvelles fonctionnalités de jeu. Cette boucle entre exploration et amélioration renforce l’immersion tout en garantissant une excellente rejouabilité.

Le style visuel, coloré et charmant, renforce encore le ton chaleureux du jeu, tout comme la direction sonore douce et enveloppante. Sans violence ni confrontation directe, Into the Emberlands se veut être une bulle de calme dans le paysage vidéoludique actuel, idéale pour les joueurs en quête d’un moment de détente après une session plus intense ailleurs.

Disponible dès le 2 juillet 2025 à un prix très accessible de 5,49 £ / 6,59 €, le jeu bénéficiera d’une réduction de 20 % pour les précommandes effectuées avant le lancement. Une belle occasion de découvrir ce monde mystérieux et bienveillant en avance, et de commencer à tisser des liens avec ses habitants hauts en couleur.