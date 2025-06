Nintendo a officiellement annoncé la diffusion d’un tout nouveau Donkey Kong Bananza Direct ce mercredi 18 juin 2025. La présentation sera disponible via l’application Nintendo Today! et débutera à 15h (heure d’été d’Europe centrale). Elle durera environ 15 minutes et sera intégralement consacrée à Donkey Kong Bananza, l’un des titres les plus attendus en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Le rendez-vous est donc fixé à 6h du matin (heure du Pacifique) pour les spectateurs nord-américains, soit 9h sur la côte Est. Les fans européens pourront suivre l’événement à 14h au Royaume-Uni, 15h en France et en Allemagne, et jusqu’à 16h pour les pays d’Europe de l’Est. Du côté de l’Asie et de l’Océanie, le Direct sera disponible en soirée, notamment à 22h au Japon et 23h en Australie (AEST).

Très attendu depuis son annonce, Donkey Kong Bananza n’a encore révélé qu’une infime partie de son potentiel. Ce Direct promet d’en dévoiler davantage sur son gameplay, ses environnements, et peut-être même sur ses mécaniques multijoueur ou ses modes inédits. Il ne reste plus longtemps à patienter avant d’en apprendre davantage sur cette nouvelle aventure du roi de la jungle. Mercredi s’annonce donc comme une journée importante pour les fans de Nintendo et de Donkey Kong.