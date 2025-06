LEGO® Fortnite Expeditions, une nouvelle expérience PvE dans l’univers LEGO Fortnite, sera disponible le 18 juin (demain).

Dans LEGO Fortnite Expeditions, les joueurs rejoignent la toute nouvelle Académie Supernova où ils s’entraîneront, formeront des équipes et débloqueront tout leur potentiel de super-héros pour arrêter Daigo le faiseur de masques et ses forces maléfiques, bien décidées à semer le chaos dans un monde autrefois paisible.

Fonctionnalités principales :

Missions : Faites équipe avec d’autres héros lors de missions coopératives à 4 joueurs pour stopper le chaos. En terminant des missions, les joueurs gagnent de l’EXP de héros et contribuent à la progression des projets d’équipe . Ils débloquent ainsi des améliorations valables pour tous les joueurs et de nouvelles missions. Pour en savoir plus sur les missions, leurs emplacements et comment y accéder, consultez le blog ici.

: Faites équipe avec d’autres héros lors de pour stopper le chaos. En terminant des missions, les joueurs gagnent de l’EXP de héros et contribuent à la progression des . Ils débloquent ainsi des améliorations valables pour tous les joueurs et de nouvelles missions. Pour en savoir plus sur les missions, leurs emplacements et comment y accéder, consultez le blog ici. Classes de héros : Maîtrisez vos compétences dans l’une des trois nouvelles classes de héros : Maître des Ombres, Prodige de la Chasse et Virtuose des Failles, chacune offrant un gameplay différent. En accomplissant des missions, les joueurs montent de niveau et découvrent de nouvelles stratégies en testant différentes classes de héros.

: Maîtrisez vos compétences dans l’une des trois nouvelles classes de héros : Maître des Ombres, Prodige de la Chasse et Virtuose des Failles, chacune offrant un gameplay différent. En accomplissant des missions, les joueurs montent de niveau et découvrent de nouvelles stratégies en testant différentes classes de héros. Ennemis dans Expeditions : Tout super-héros a ses épreuves et Daigo ne se laissera pas faire sans combattre. Attendez-vous à affronter plusieurs ennemis dont les gardes démons de lumière, les titans et bien d’autres encore, avant de mettre vos compétences à l’épreuve face au super-vilain Daigo, le faiseur de masques. N’oubliez pas d’appliquer tout ce que vous avez appris à la l’Académie Supernova !

: Tout super-héros a ses épreuves et Daigo ne se laissera pas faire sans combattre. Attendez-vous à affronter plusieurs ennemis dont les gardes démons de lumière, les titans et bien d’autres encore, avant de mettre vos compétences à l’épreuve face au super-vilain Daigo, le faiseur de masques. N’oubliez pas d’appliquer tout ce que vous avez appris à la l’Académie Supernova ! Outils disponibles : Déchaînez vos super-pouvoirs grâce à plusieurs outils de LEGO Fortnite Expeditions comme les double dagues, le marteau de guerre ou les pistolets plasma.

LEGO Fortnite Expeditions sera disponible dès demain. Vous pourrez y accéder via sa section dédiée dans Découvrir ou directement depuis Odyssey et Brick Life en utilisant une station de Battle Bus. D’ailleurs, concernant Odyssey : des mégalithes sont apparues dans le monde plus tôt ce mois-ci, mais n’ont pas encore été activées. Les joueurs doivent se tenir prêts à passer à l’action et rester attentifs aux évolutions d’Odyssey prévues en juillet.

Consultez le blog Fortnite pour plus d’informations sur LEGO Fortnite Expeditions.