Square Enix a publié une longue interview de Kazutoyo Maehiro, directeur du très attendu remake de Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, dans laquelle il explique comment l’équipe a repensé l’un des RPG tactiques les plus appréciés de tous les temps. Parmi les nombreux sujets abordés, l’absence de contenu provenant de War of the Lions a été clarifiée. Voici les extraits clés de l’interview.

Pourquoi avoir choisi de moderniser la version originale de FINAL FANTASY TACTICS, plutôt que celle de The War of the Lions ?

Maehiro : « Moi-même et plusieurs membres de l’équipe actuelle n’avions pas participé directement à War of the Lions. Je pense néanmoins que ce jeu avait répondu aux attentes des joueurs de son époque. Mais près de 30 ans plus tard, en redécouvrant le titre, nous nous sommes demandé ce que nous, les créateurs du jeu d’origine, pouvions faire pour le transmettre à une nouvelle génération. Nous avons donc choisi de respecter pleinement l’expérience originale et de la recréer dans sa forme la plus fidèle. »

Avez-vous envisagé d’ajouter des éléments comme Balthier, Luso ou les classes de Chevalier Noir et Chevalier Oignon ?

Maehiro : « Bien sûr, nous y avons pensé. Mais la version d’origine est déjà très complète sur le plan du game design et du scénario. Y ajouter des éléments externes risquait de nuire à l’équilibre global, pour les fans de la première heure comme pour les nouveaux venus. Nous avons donc préféré recentrer le remake sur les personnages, les classes et l’expérience de jeu de 1997. »

Pourquoi maintenant ?

« Il y a quelques années, j’ai rejoué au jeu d’origine, pour la première fois depuis très longtemps. Et j’ai été bluffé de constater à quel point il restait moderne : gameplay fin, histoire riche, système de progression profond. Mais impossible d’y jouer sur les consoles actuelles. J’ai donc voulu offrir cette pépite aux jeunes joueurs d’aujourd’hui. »

Une refonte complète, pas un simple remaster

« Le jeu a presque 30 ans. Le porter ou simplement le remasteriser ne suffisait pas. Nous avons donc choisi de le réinventer, tout en gardant intact ce qui faisait sa force. Cela passe par une refonte des contrôles et de l’interface, une nouvelle mise en scène doublée et de nombreuses améliorations de confort comme la sauvegarde automatique ou l’accélération des combats. »

Un vrai défi technique

« Le plus gros obstacle ? Aucune donnée source ou code d’origine n’a survécu. Ce n’était pas une erreur de gestion : à l’époque, conserver ces éléments n’était tout simplement pas la norme. La version japonaise servait de base, et on écrasait les fichiers pour localiser le jeu, sans sauvegarde intermédiaire. Il n’y avait pas non plus de patchs ou de mises à jour possibles. Résultat : nous avons dû reconstruire le jeu de zéro, parfois en rejouant à l’original et en recréant les sensations au feeling. C’était titanesque. »

Pourquoi ajouter des voix ?

« À l’époque, le jeu était entièrement textuel. Aujourd’hui, le doublage est un standard et il permet une immersion bien plus forte. Mais le script d’origine n’avait pas été pensé pour être parlé. C’est pourquoi Yasumi Matsuno, scénariste du jeu original, nous a aidés à adapter les dialogues pour qu’ils sonnent naturellement à l’oral, tout en respectant le ton initial. »

Une esthétique respectueuse, mais modernisée

« Nous avons conservé les sprites en 2D isométrique, en les raffinant visuellement sans trahir leur style d’époque. Les effets ont été repensés, mais toujours avec sobriété. L’idée était de conserver la chaleur et l’identité visuelle du jeu tout en le rendant plus clair sur les écrans HD. »

Une interface moderne

« L’interface d’origine était fonctionnelle en 1997, mais datée aujourd’hui. Nous avons donc tout repensé pour que les nouveaux joueurs puissent s’y retrouver facilement, tout en conservant l’essence du système tactique. »

De nouveaux dialogues

« Matsuno a également écrit de nouvelles scènes et dialogues pour approfondir les personnages. Grâce au doublage, les émotions sont mieux transmises. Certains échanges sont cachés derrière des conditions spécifiques, ce qui incite à l’exploration narrative. Ramza et Gaffgarion ont même des dialogues ramifiés. »

Le classique en bonus

Le remake inclura également une version classique du jeu, basée sur celle de 1997 mais avec les textes de la traduction anglaise modernisée de War of the Lions. Elle bénéficiera aussi de fonctionnalités de confort : sauvegarde auto, bugs corrigés… Une manière de satisfaire à la fois les puristes et les curieux.