Golden Tee Arcade Classics swingue sur Nintendo Switch le 17 juillet 2025 en version numérique, puis en boîte le 24 octobre

Préparez-vous à ressortir vos vieux réflexes d’arcade : Golden Tee Arcade Classics arrive le 17 juillet 2025 en version numérique sur Nintendo Switch (et les autres plateformes), avant une sortie physique le 24 octobre 2025. Édité par Atari et développé par Incredible Technologies, ce compendium rétro propose huit titres cultes des salles d’arcade, dont six volets légendaires de Golden Tee Golf, fidèlement préservés pour les consoles modernes.

Un hommage à une légende de l’arcade sportive

Avec Golden Tee 3D Golf, Golden Tee ’97, ’98, ’99, 2K et Classic, les fans vont pouvoir redécouvrir une époque où le green se jouait debout, un verre à la main, entre deux parties au bar. Et pour les nostalgiques qui se souviennent aussi de Shuffleshot et World Class Bowling, ces deux jeux bonus sont également inclus dans la compilation, ajoutant une bonne dose de variété à l’expérience.

Nouveaux contrôles, mêmes sensations

Les développeurs ont pris soin de moderniser les commandes sans trahir l’essence de l’arcade. Ainsi, vous pourrez choisir entre trackball virtuel à l’écran, stick analogique, écran tactile, touchpad, clavier/souris ou manette traditionnelle selon votre plateforme. Tout a été pensé pour offrir un gameplay fidèle et intuitif, que vous soyez vétéran ou nouveau venu.

Un mode Entraînement et des mulligans pour progresser sans pression

Pour la première fois dans la série, un mode entraînement est disponible, vous permettant de perfectionner vos drives, chips et putts à volonté. Et si vous ratez un coup important, pas de panique : le nouveau système de mulligans vous offre une chance de rejouer à tout moment, sans sanction. Une façon idéale de redécouvrir le jeu sans frustration.

Multijoueur local et trophées au programme

Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter dans des parties au tour par tour, comme à la grande époque, et il est désormais possible de débloquer des trophées et succès pour célébrer vos plus beaux exploits. La collection mêle ainsi esprit compétitif et ambiance bon enfant, le tout dans une interface modernisée.

Un projet passion mené par des vétérans du jeu d’arcade

Mike Mika (Atari) résume l’ambition du projet :

“Golden Tee est un phénomène culturel qui rassemblait les gens dans les bars. Nous voulons redonner cette magie aux joueurs, avec des ajouts modernes comme le mode entraînement, les mulligans et les commandes interactives.”

De son côté, Kevin Lindsay (Incredible Technologies) évoque un véritable travail d’archéologie vidéoludique :

“Ramener les Golden Tee des années 90 sur consoles, c’était un rêve de gosse. Replonger dans ces décennies de code et de sprites, c’était comme mettre la main sur un trésor enfoui.”

Verdict : une pépite rétro pour les amateurs de green et d’arcade

Avec Golden Tee Arcade Classics, Atari et Incredible Technologies proposent un retour en fanfare à une époque où l’arcade régnait en maître. Golf décalé, ambiance conviviale, commandes variées et contenu solide : cette collection s’annonce comme un immanquable pour les fans de sport rétro et les amateurs de fun immédiat sur Nintendo Switch et Switch 2 via rétrocompatibilité.