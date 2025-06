Le nouveau chapitre musō de l’univers de The Legend of Zelda s’apprête à voir le jour sur Nintendo Switch 2 avec Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Annoncé lors du Nintendo Direct Switch 2 du 2 avril 2025, ce nouvel opus signé Koei Tecmo Games explore une période encore méconnue de la chronologie de Zelda : la Guerre de l’Emprisonnement, événement fondamental menant aux catastrophes de Tears of the Kingdom. Mais ce qui intrigue tout autant que le jeu lui-même, c’est le nouveau studio en charge du projet, baptisé sobrement… AAA Studio.

Un changement de plateforme en cours de route

Prévu pour l’hiver 2025, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment n’était initialement pas pensé pour la nouvelle console de Nintendo. Comme l’a révélé Yosuke Hayashi, vice-président de Koei Tecmo et directeur du nouveau studio, le développement a commencé sur la Switch d’origine. Ce n’est que plus tard, à mi-chemin du cycle, que la transition vers la Switch 2 a été opérée :

« Nous développions Age of Imprisonment pour la Switch pendant un moment. Mais une fois que nous avons transféré ce que nous avions sur Switch 2, tout a changé : le nombre d’ennemis à l’écran, le framerate, et surtout le fun. Nous avons été surpris à quel point le jeu pouvait devenir plus agréable simplement grâce au hardware. »

Cette déclaration résume bien la puissance accrue de la Switch 2, qui permet à la formule musō – déjà gourmande en ressources – de pleinement s’exprimer. On peut s’attendre à des batailles plus vastes, une meilleure fluidité, et une échelle inédite de chaos épique, fidèle à ce que les fans attendent d’un titre Hyrule Warriors.

Une guerre oubliée, mais fondatrice

Après Hyrule Warriors et L’Ère du Fléau, Age of Imprisonment propose un nouvel angle historique sur la saga. Cette fois-ci, l’histoire revient très loin dans le passé, pour relater les origines mêmes de la lutte contre le Roi Démon, à une époque évoquée mais jamais montrée jusqu’à Tears of the Kingdom.

Il ne s’agit pas d’un simple préquel à Tears, mais d’une réinterprétation en action tactique d’un pan légendaire de l’univers Zelda, enrichi de scènes épiques, de personnages encore inconnus, et peut-être de révélations sur les fondations du royaume d’Hyrule.

AAA Studio : une nouvelle ambition pour Koei Tecmo

Derrière ce projet se cache AAA Studio, une nouvelle division de développement fondée par Koei Tecmo en avril 2024. L’objectif ? Concevoir des titres d’envergure mondiale, avec des productions longues, des budgets élevés, et une visée globale.

C’est Hayashi lui-même, vétéran de Ninja Gaiden, Dead or Alive, Nioh, et tout récemment producteur sur Rise of the Ronin (mars 2024), qui a pris la tête de ce nouveau studio. Il explique la genèse du projet :

« Pour continuer à faire grandir Koei Tecmo à l’échelle internationale, il nous fallait une structure dédiée au développement de jeux AAA. Créer de tels projets demande 3 à 5 ans, parfois plus. J’ai donc proposé de revenir à la production directe de jeux, pour lancer une nouvelle dynamique. »

Et le nom du studio ? AAA Studio, sans détour :

« On m’a dit que je pouvais choisir le nom. Je voulais quelque chose de clair : notre objectif est de créer des jeux de qualité AAA, que les gens retiennent et identifient immédiatement. »

Un nom direct, presque provocant, mais assumé. Hayashi évoque même avec humour ses débuts chez Tecmo, quand il avait été frappé par le nom de son équipe de l’époque, Team NINJA. Aujourd’hui, c’est lui qui laisse son empreinte sur l’industrie.

Ryota Matsushita : un vétéran de l’action à la tête du projet

Le producteur de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment est Ryota Matsushita, transfuge de ω-Force, à qui l’on doit déjà la direction de L’Ère du Fléau ou encore Fate/Samurai Remnant. Il confie avoir été d’abord étonné par le nom du studio, mais motivé par la clarté de sa mission :

« Dès que le nom AAA Studio a été choisi, je me suis dit qu’on n’avait pas le droit à l’erreur. Il fallait être à la hauteur, sans détour, sans faux-semblants. Nous avançons avec humilité, mais aussi avec une vraie ambition. »

Une nouvelle stratégie chez Koei Tecmo

La création de AAA Studio permet à Koei Tecmo de diversifier ses forces sans diluer l’identité de ses marques existantes. Tandis que ω-Force ou Team NINJA sont attendus sur des types de jeux bien identifiés, AAA Studio peut explorer de nouvelles licences, voire créer un nouveau standard de qualité pour l’éditeur.

Hayashi insiste sur le fait que ce studio est encore “vierge de couleur”, ce qui lui donne plus de liberté créative. Mais il admet aussi que, de par les origines des fondateurs (NINJA, ω-Force…), un certain style de jeu peut transparaître.

source