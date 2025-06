Ah Street Fighter, une licence qui a débuté en catastrophe avec le premier opus qui ne proposait que de jouer Ryu (Ken obligatoire si vous étiez joueur 2), un boss de fin nommé Sagat qui vous détruisait en 5 secondes montre en main et une borne d’arcade V1 sur laquelle vous deviez tapez sur le bouton le plus fort possible pour que vos coups soient plus forts dans le jeu. Cependant, Capcom a revu sa copie lors du second opus et a proposé un jeu de combat exceptionnel qui a posé les fondations de ce que devait être un jeu de combat. Puis la série des Alpha (ou Zero au Japon) a encore permis une révolution grâce à un système de création de combo. Vint ensuite Street Fighter 3 , dont la mouture 3.3 a permis de créer l’EVO Moment 37 lors d’un combat légendaire entre Umehara « The Beast » Daigo, meilleur joueur japonais à cette époque, et Justin Wong, meilleur joueur occidental de cette époque, permettant de populariser l’EVO, le plus prestigieux des tournois de jeux de combats. Avec son quatrième épisode, la licence a su attirer de nombreux nouveaux joueurs tout en fédérant les anciens et en repopularisant un genre qui commençait à tomber dans l’oubli avec l’explosion des jeux en ligne et la disparition des bornes d’arcade. Quand au cinquième épisode, le jeu a été décrié pour son arrivée en kit (de nombreux modes de jeux ne venant qu’au fur et à mesure alors que présents de base dans tous les autres jeux de combat), le système de trigger trop déséquilibré et d’autres petits détails à gauche et à droite. On ne parlera pas des nombreux spin-off incluant la licence Street Fighter, elles peuvent aller de l’excellent (CVS 3) à d’énormes gâchis (Street Fighter X Tekken).

C’est pour cela que Capcom a décidé de bien réviser sa copie pour le prochain opus de la licence et a proposé le 2 Juin 2023 Street Fighter 6 sur PC, Xbox Series, PS4 et PS5, un opus qui a su raviver la flamme pour la licence tout en proposant du neuf avec de l’ancien. Puis lors du Nintendo Direct de la Nintendo Switch 2, Capcom a décidé d’inscrire Street Fighter 6 dans le line-up de lancement de la console. Et donc le 5 Juin 2025, Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition arrive avec cette nouvelle console en proposant le jeu de base ainsi que les 2 premiers character pass. Mais cela vaut-il le coup de prendre le jeu sur Nintendo Switch 2 ? Nous allons voir ça ensemble.

Bienvenue à Metro City

Nous allons parler du mode World Tour ici, qui correspond au mode histoire. Vous allez pouvoir créer votre avatar avec de nombreuses options de personnalisation pour que vous puissiez créer le personnage de vos rêves et le diriger dans ce mode de jeu.

L’histoire commence avec votre intégration dans un groupe dirigé par Luke, qui deviendra votre entraîneur. Il va vous apprendre les bases du combat et les bases de son propre style de combat. Suite à cet entraînement, vous allez rencontrer Bosch, votre rival, et après un combat endiablé se terminant par un match nul, Luke décide de vous donner une quête qui donnera un sens à votre vie à travers une simple question : qu’est ce que la force ? C’est ainsi qu’il ouvre les portes de son dojo pour vous laisser sortir et explorer Metro City, votre terrain de jeu et de combat.

Pour les anciens, c’est bien la ville dans laquelle se déroulent les événements de Final Fight. Mike Haggar, l’ancien maire, est devenu une légende en nettoyant la ville des différents gangs avec de nombreux alliés, et notamment Cody qui est devenu le maire actuel de la ville et qui continue dans la lignée de son prédécesseur. Mais les habitants ont gardé la bonne habitude de savoir se défendre, ne refusant jamais un petit combat alors que dans l’ombre, plusieurs organisations criminelles sont à l’œuvre pour déstabiliser le pouvoir en place.

Vous aurez droit à un monde ouvert qui grandira au fur et mesure que vous progresserez dans la quête principale. Vous pourrez affronter énormément d’habitants pour faire progresser votre niveau et gagner de l’argent. D’ailleurs, dans chaque combat, vous aurez des objectifs optionnels ( réussir à mettre x coups, parer x attaques…) qui vous offriront encore plus de récompenses si vous les accomplissez. Vous aurez aussi accès à plusieurs magasins, certains pour acheter des cadeaux, d’autres vous permettant d’acheter des objets pour régénérer vos diverses barres, améliorer temporairement vos compétences ou acheter de l’équipement. Vous pourrez enfin avoir accès à divers mini-jeux pour gagner de l’argent rapidement.

Votre personnage pourra être amélioré de plusieurs manières. Tout d’abord, les équipements qui augmenteront vos statistiques et pourront vous donner divers bonus passifs. À chaque fois que vous gagnerez un niveau, vous obtiendrez des points de compétences que vous pourrez répartir dans un arbre très simpliste. Quand à vos coups spéciaux spéciaux et votre style (les coups normaux), vous pourrez en sélectionner plusieurs parmi ceux que vous avez appris.

Pour apprendre de nouveaux coups spéciaux, il vous faudra rencontrer divers maîtres et améliorer votre relation avec eux. Ces maîtres sont facilement reconnaissables, puisqu’ils constituent le cast de Street Fighter 6. Pour améliorer votre relation avec un maître, il faudra se battre avec son style ou lui offrir des cadeaux en fonction de ses goûts. Donc vous pourrez par exemple avoir votre personnage qui se bat avec le style de Chun-Li, en utilisant les Hadoken de Ryu, le rond-point de Manon et la super de JP. Certains maîtres seront trouvables à Metro City, d’autres un peu partout dans le monde entier. Pour aller les voir, il vous faudra alors des billets d’avion afin de vous déplacer dans une micro-zone où celui-ci se trouve. Bon point : les personnages DLC pourront aussi devenir vos maîtres, en rajoutant quelques quêtes pour les débloquer et améliorer vos relations. Les maîtres vous apprendront aussi des coups spéciaux pouvant être utilisés pour accéder à certains endroits pour gagner des objets en plus.

Pour finir le World tour, comptez une vingtaine d’heures environ. La quête principale n’est pas spécialement intéressante en soi mais les diverses quêtes secondaires peuvent vous permettre de mieux appréhender les divers systèmes de jeu implantés spécialement sur cet opus ou de mieux comprendre certaines mécaniques des jeux de combat. Il faut plus voir ce world tour comme un énorme tutoriel pour apprendre les bases des jeux de combats et des mécaniques spécifiques à Street Fighter 6

Une salle d’arcade géante

Parlons du second menu du jeu : le Battle Hub. C’est une énorme salle ou vous pourrez vous retrouver avec vos amis et des inconnus sous les traits de vos avatars respectifs. Ce complexe est divisé en plusieurs parties avec chacune ses spécificités. Vous aurez un peu partout de nombreuses bornes d’arcade vous permettant de jouer en versus à Street Fighter 6 contre un autre adversaire. Tout ce qu’il faut faire, c’est vous assoir à une borne où quelqu’un attend un adversaire ou vous asseoir pour attendre qu’un autre se pointe. Vous aurez aussi des bornes solos vous permettant de jouer à d’anciens classiques de chez Capcom, tels que Final Fight ou Street Fighter 2. Un petit regret : celui que ces jeux soient uniquement jouables en solo. Le dernier type de borne est pour les combats à règles spéciales. Pour gagner, il faudra toujours battre votre adversaire, mais divers événements viendront pimenter la partie : un taureau, des Mettaurs (les petits robots à casque de l’univers de Mega Man), une bombe… Chaque événement à sa règle spéciale et ça peut vite devenir fun. Pour toutes ces bornes, vous n’êtes pas obligé de jouer ; vous pouvez vous mettre en mode spectateur et regarder les combats des autres. Au centre du Battle Hub, vous aurez une large zone qui vous permettra de faire des combats avec votre avatar contre l’avatar des autres joueurs. Le style et les coups spéciaux que celui-ci utilisera seront ceux avec lesquels vous aurez équipé votre propre avatar pour le World Tour. Un écran géant est visible en permanence pour y voir les exploits de certains joueurs et clubs. Et pour finir, une boutique est disponible pour acheter des cosmétiques pour votre avatar en utilisant soit des drives tickets, une monnaie que vous gagnerez en accomplissant des quêtes quotidiennes ou hebdomadaires à la manière d’un F2P, ou des Fighter Coins que vous pourrez acheter avec de l’argent réel. C’est dommage de retrouver des systèmes de ce type dans des jeux qu’on paye plein prix, cette sensation permanente d’être une vache à lait pour les studios est ignoble. Même si on pourrait rétorquer que ce n’est que du cosmétique et que ça n’a aucune influence sur le jeu en lui-même, il serait de bon ton de laisser ces mécaniques pour les F2P.

C’est ici qu’on se bat

C’est dans cette partie qu’on va retrouver les menus classiques des jeux de combats. Vous y retrouverez les traditionnels mode arcade, versus, entraînement ou encore la possibilité de pouvoir jouer en ligne.

Le jeu bénéficie d’un mode entraînement extrêmement complet divisé en plusieurs menus. Vous aurez accès aux guides de chaque personnage, vous expliquant les bases de chaque personnage avec des exemples pour bien vous permettre de comprendre comment le jouer. Chaque personnage a son mode défi vous demandant de réaliser de nombreux combos plus ou moins durs et que vous pouvez refaire en boucle jusqu’à bien maîtriser ceux-ci. Quant au mode entraînement pur, vous aurez la possibilité de mettre votre adversaire dans diverses situations (garde, saut, enregistrer un combo particulier) et vous entraîner à réagir à ces situations. Vous aurez accès à de nombreuses options dans le menu d’entraînement pour vous entraîner dans les meilleures conditions possibles. Le grand plus de ce mode entraînement est la possibilité de voir les frames. Pour faire simple, chaque coup se décompose en 3 parties : le startup qui est le début du coup, le hit qui montre à quel moment le coup va toucher l’adversaire et le recovery qui est le délai qu’il vous faudra pour revenir à un état normal. Chacune de ces parties va sortir en un certain nombre de frames, plus ou moins élevées selon les coups. La mécanique de combo se base justement sur la partie du recovery, ou comment faire en sorte d’être en avantage de frame (avoir un recovery positif) ou carrément annuler cette partie grâce aux propriétés de certains coups que l’on peut annuler par un coup spécial ou un super. Il est vrai que pour les débutants ou les joueurs occasionnels, cette mécanique peut paraître très optionnelle mais dès qu’on souhaite s’investir dans le jeu, cet outil devient vraiment formidable.

Si vous souhaitez affronter un ami sur la même console, c’est possible. Vous aurez accès au traditionnel 1v1, aux combats en équipes vous permettant de choisir entre 1 et 5 personnages, et aux combats extrêmes (les combats avec les règles spéciales). La nouveauté pour cette version Nintendo Switch 2 réside dans les combats gyro où chacun de vous tiendra un Joy-Con à l’horizontale pour pouvoir jouer. Vous vous déplacerez en l’inclinant et lancerez divers coups en le secouant, les boutons L et R vous serviront à faire des drive parry et les 4 boutons classiques pour faire des drive rush (on reviendra en détail sur ces 2 mécaniques quand on parlera du gameplay). Un petit ajout fun qui permet à tout le monde de s’amuser sans avoir besoin des bases de jeux de combat.

Un mode en sans-fil local est aussi présent pour affronter vos amis, soit avec le cast de SF6, soit avec votre propre avatar.

Et pour finir, le mode en ligne vous permettra de faire des matchs classés, des matchs amicaux ou de créer des salons de combat. Chacun de vos personnages aura son classement, et vous pouvez très bien être classé platine avec votre Ken et bronze avec votre Marisa. Avant de recevoir votre classement sur un personnage, vous allez devoir faire 10 combats qui permettront de vous situer sur le classement général. Le matchmaking est plutôt bien fichu et vous vous retrouverez quasiment tout le temps avec des gens qui ont votre niveau. Le Online est vraiment très stable, même avec une connexion un peu faiblarde grâce à un Rollback Netcode plus que solide. Le grand plus est le crossplay intégral de ce jeu. Çà fait vraiment plaisir que les joueurs Nintendo n’aient plus leur serveurs à part et galèrent à trouver des gens avec qui jouer. Quand aux salons de combat, vous aurez la possibilité d’en créer ou d’en rejoindre pour jouer avec des inconnus ou vos amis et de regarder leurs matchs.

Le cast d’origine est composé de 18 personnages avec chacun leur propre gameplay. Ils ont été rejoint par 8 nouveaux personnages avec les 2 premiers character pass et à l’heure où le test est écrit, un 3ème pass arrivera prochainement avec 4 nouveaux personnages : Alex, Sagat, Ingrid et C.Viper.

Plusieurs manières de jouer

Pour ce Street Fighter 6, on garde une formule classique : 6 boutons, 3 pour les poings et 3 pour les pieds, avec pour chacun un faible, un moyen et un fort. La garde, c’est arrière. Pour réaliser des coups spéciaux, il faut faire une manipulation (quart de cercle + poing, charge basse puis pied, 360 poing…) spécifique à chaque personnage. On y retrouve les 3 archétypes : les shotos (manipulation en quart de cercle), les charges (maintenir une direction et relâcher dans une autre) et les choppeurs ( manipulation où l’on fait des 360, c’est à dire des tours de stick complets). Vous aurez aussi des super Arts, 3 différentes en fonction du nombre de barres que vous allez dépenser pour l’effectuer. Cette jauge se remplira en fonction des coups que vous allez donner ou prendre et est conservée d’un round à l’autre. Vous avez aussi aussi la possibilité de choper votre adversaire en appuyant en même temps sur petit poing et petit pied

La grande mécanique de ce SF6 est le drive system. Sous votre barre de vie, vous verrez une petite barre répartie en plusieurs segments ; la fameuse barre de drive. Le drive system vous permet de faire des coups EX, qui sont des coups spéciaux plus puissants. Pour les réaliser, il faut juste faire la manipulation classique du coup spécial et appuyer sur 2 boutons de poings ou de pieds au lieu d’un. Le drive impact est un coup réalisable en appuyant sur poing fort et pied fort en même temps. Durant ce coup, vous aurez de l’armure pour absorber 2 coups avant de vous faire toucher. Si le coup touche, il vous permettra de pouvoir réaliser un combo sur votre adversaire derrière. Ce coup peut être utile aussi sur les adversaires dans le coin car il les projette sur le mur, les laissant à votre merci pour les enchaîner avec un combo. Si vous déclenchez votre drive impact juste après celui de l’adversaire, vous allez pouvoir le contrer. Si vous appuyez sur moyen poing et moyen pied en même temps, vous allez faire un drive parry, vous permettant d’absorber temporairement les coups de l’adversaire, qu’il s’agisse des coups normaux, des spéciaux ou des drive impact. Si vous effectuez cette manipulation au moment où l’adversaire va vous toucher, vous allez réaliser un perfect parry, vous laissant quelques frames pour pouvoir le contrer. La dernière mécanique de ce drive system est le drive rush. Celui-ci vous permet d’annuler le recovery de certains coups en appuyant 2 fois d’affilée vers avant, vous permettant de continuer certains combos. Il est à noter par contre que les special arts ne sont pas impactés par les mécaniques du drive system. Chacune des actions décrites va vous faire dépenser plus ou moins de barres de drive jusqu’au moment ou vous serez en état de fatigue. Cet état ne vous permettra plus d’utiliser les mécaniques du drive system et votre adversaire pourra vous faire des dégâts avec ses coups spéciaux, même si vous mettez la garde. Pour recharger, il faudra attendre qu’elle se remplisse à nouveau toute seule.

Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec le mode classique, pas de panique, il existe un mode moderne qui va changer votre manière de jouer. Vous aurez 3 boutons pour faire des coups, et un bouton pour faire des coups spéciaux. Et le bouton ZR vous permettra de faire des combos en restant appuyé dessus et en appuyant sur les autres boutons.

Il existe aussi un mode dynamique où vous n’aurez qu’à appuyer sur des boutons et l’IA fera ce qu’il y a de mieux en fonction des situations. Mais ce mode est très mal fait et largement oubliable.

Que ça soit en mode classique ou en mode moderne, vous aurez la possibilité de modifier comme vous le souhaitez la configuration des touches ainsi que de créer des raccourcis pour réaliser certaines actions (choppe, drive parry, drive impact…)

L’univers de la rue

Une grande peur qu’on avait lors de l’annonce de SF6 sur Nintendo Switch2 était que le jeu ne serait pas fluide. Et bah au final, pas du tout, le jeu tourne très bien même si de très rares ralentissements ont été constatés, sur le mode World Tour uniquement. Même visuellement, le jeu est plus qu’acceptable et lisible. La DA qui à ce côté rue des années 90-2000 à base de graffitis rend très bien. Les anciens personnages ont des changements physiques plus ou moins prononcés. Ce jeu est le carrefour entre la tradition et la modernité, facilement remarquable avec le héros mis en avant dans cet opus : Luke, combattant de MMA face à Ryu, icône de la licence.

La bande-son aussi fait face à la modernité. Les grand thèmes des anciens personnages ont complètement changé. Mention spéciale au thème de Dee Jay qui est exceptionnel. Dans les nouveaux personnages, Jamie a un thème qui rappelle énormément Jet Set Radio. On regrettera la disparition de thèmes iconiques comme ceux de Guile ou de Ken. Cependant, vous pourrez avoir les thèmes d’anciens jeux en dépensant des Fighter Coins ou des drive tickets.

On regrettera cependant que les menus se soient pas spécialement agréables à parcourir, et parfois très fouillis.

Vous avez la possibilité d’ajouter vos amis en inscrivant leur Capcom ID, et de créer un club pour pouvoir jouer tous ensemble. Mais l’utilité de créer ou de rejoindre un club n’est pas très grande.