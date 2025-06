Grande nouvelle pour les fans de J-RPG et de la série Trails : The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon sera également disponible sur la future Nintendo Switch 2. Initialement annoncé pour Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam, Epic Games Store et GOG, ce nouvel opus bénéficiera d’une sortie simultanée sur toutes les plateformes, prévue pour janvier 2026.

C’est Toshihiro Kondo, président de Nihon Falcom, qui a confirmé l’arrivée du titre sur la console next-gen de Nintendo. Selon lui, la puissance de la Nintendo Switch 2 permettra d’offrir une expérience de jeu encore plus aboutie, marquant les débuts de la franchise Trails sur ce nouveau support :

« Avec la puissance de la Nintendo Switch 2, nous nous attendons à offrir aux joueurs une expérience encore plus agréable. C’est en effet le premier épisode de la série à arriver sur cette console, et j’en attends beaucoup personnellement. Continuez à suivre les nouvelles jusqu’à la sortie ! »

Les joueurs peuvent d’ores et déjà précommander l’édition limitée exclusive au NIS Online Store, disponible pour 109,99 $ sur Nintendo Switch 2 (Game-Key), mais aussi sur Switch, PS4 et PS5. Aucun détail n’a encore été communiqué concernant une distribution de cette édition spéciale en Europe, mais NIS America devrait en dire plus dans les mois à venir.

Dans ce nouvel épisode, Van Arkride et les membres d’Arkride Solutions se retrouvent plongés au cœur d’une intrigue à l’échelle continentale, alors que la toute première expédition spatiale de l’humanité est sur le point de s’élancer. Une invitation inattendue de l’organisation Marduk les engage dans un exercice militaire de haute technologie, croisant leur route avec celle du Chevalier Cendré Rean Schwarzer et du Père Kevin Graham, dans une quête les menant jusqu’aux mystères les plus profonds de Zemuria.

Le jeu s’annonce comme un véritable point culminant de la série, avec un gameplay modernisé et de nombreuses nouveautés mécaniques comme les Shard Commands, le mode Awakening et le système Z.O.C. permettant de figer le temps pour mieux planifier ses actions. Un donjon inédit, le Grim Garten, offrira en outre la possibilité de composer librement son équipe parmi une large sélection d’alliés venus de tout le continent – et d’ailleurs.