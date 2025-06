ATLUS continue de faire honneur à son riche héritage avec une nouvelle résurrection d’un classique culte. Le 19 juin 2025, RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army débarquera sur Nintendo Switch et Switch 2, dans une version profondément retravaillée mais fidèle à l’original. Les fans de Shin Megami Tensei et de récits surnaturels y retrouveront l’atmosphère envoûtante d’un Tokyo alternatif, où les démons et les mystères s’entrelacent dans une enquête hors du commun.

Sorti à l’origine en 2006 sur PlayStation 2, Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army s’était imposé comme un ovni aussi singulier que fascinant dans le paysage des RPG d’action japonais. Dix-neuf ans plus tard, cette version remasterisée offre une cure de jouvence à l’œuvre d’origine : graphismes et musiques remaniés, nouveau doublage intégral en japonais et en anglais, et surtout un système de combat modernisé avec caméra libre, actions en temps réel, attaques spéciales et le MAG Drain System, pour une expérience de jeu plus fluide, dynamique et accessible.

L’histoire prend place à l’ère Taisho, dans une version stylisée et uchronique de Tokyo. Le jeune détective et invocateur de démons Raidou Kuzunoha XIV reçoit une mission aussi étrange qu’urgente : une jeune héritière souhaite être tuée… avant d’être aussitôt enlevée. Ce point de départ entraîne Raidou dans une enquête haletante, où complots, manipulations et réalités occultes s’entremêlent jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir.

Ce remaster offre également un contenu enrichi pour les fans comme pour les néophytes : plus de 120 démons à recruter, de nouveaux environnements 3D, une interface remaniée et une mise en scène encore plus immersive. En tant qu’enquêteur de l’étrange, vous devrez faire appel à vos capacités de déduction, mais aussi à vos compagnons démoniaques, pour percer les secrets de la mystérieuse armée sans âme et protéger la capitale d’une menace invisible.

RAIDOU Remastered s’annonce comme un hommage ambitieux et respectueux, qui conserve la patte artistique d’ATLUS tout en insufflant une modernité bienvenue dans les mécaniques de jeu. Une plongée unique dans un Japon rétro-fantastique, entre polar noir et surnaturel, qui pourrait bien séduire une nouvelle génération de joueurs comme les inconditionnels de la série.