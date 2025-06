18 juin 2025, nouvelle ville, nouveaux monstres et… nouveaux frissons ! Chair de poule : Terreur à Little Creek est un jeu d’aventure-infiltration original s’inspirant des histoires emblématiques de la série Chair de poule et arrivant sur Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam) le 29 aout 2025 ! Posez vos valises dans l’inquiétante ville de Little Creek et découvrez ce que cachent ses mystérieux phénomènes et ses dangers… si vous l’osez !

Plongez dans le monde terrifiant de Chair de poule : Terreur à Little Creek ! Incarnez Sloane Spencer, jeune adolescente prisonnière d’une ville cauchemardesque, et enquêtez sur d’étranges mystères, affrontez de sinistres monstres et visitez des lieux inquiétants inspirés de la légendaire série écrite par R. L. Stine.

Des forces maléfiques sont tapies dans l’ombre et il ne tient qu’à vous de les percer à jour en résolvant de diaboliques énigmes et en échappant aux griffes de créatures terrifiantes, le tout en faisant l’expérience des frissons et rebondissements ironiques propres à la série qui a fasciné des millions de fans de tous les âges pendant des décennies.

MÉCANIQUES PRINCIPALES

VIVEZ (ET SURVIVEZ) UNE HISTOIRE ORIGINALE DANS L’UNIVERS DE CHAIR DE POULE : découvrez une nouvelle histoire captivante écrite spécifiquement pour le jeu. Affrontez des cauchemars inédits inspirés des livres tout en révélant les secrets paranormaux que renferme la ville de Little Creek.

EXPLOREZ L'INCONNU : parcourez des rues embrumées, faufilez-vous dans des cinémas à l'abandon et furetez dans des bibliothèques inquiétantes regorgeant de mystères. Chaque ombre cache une effrayante surprise n'attendant que d'être découverte.

FAITES FACE À DES DÉFIS TERRIFIANTS : mettez vos capacités intellectuelles à l'épreuve avec des énigmes retorses, des dispositifs interactifs et d'astucieuses charades qui sont autant d'obstacles entre vous et la vérité.

RESTEZ HORS DE DANGER : faites preuve de furtivité et d'ingéniosité pour vous tirer des griffes d'une horde de monstres issus des classiques de la série, réimaginés pour proposer une expérience inédite et terrifiante. Ou défendez-vous à l'aide de votre fidèle lance-pierres !

DÉCOUVREZ PLUSIEURS FINS : vos choix influent sur le sort de Sloane et de ses amis. Parviendrez-vous à découvrir la vérité qui se cache derrière l'indicible horreur frappant Little Creek ou les secrets de la ville auront-ils raison de vous ?

L’édition standard de Chair de poule : Terreur à Little Creek sort le 29 août sur Nintendo Switch, PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam) au prix de 34,99 £/39,99 €. La version numérique exclusive, intitulée Frightmare Edition, sera disponible au prix de 39,99 £/49,99 € et comprend le jeu complet, ainsi que cinq masques à porter en jeu, cinq apparences pour le lance-pierres avec des effets visuels spéciaux pour les tirs et permet de visionner des images conceptuelles du jeu ou des modèles 3D des personnages, des monstres et bien plus.