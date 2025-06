Natsume a confirmé l’arrivée prochaine de Harvest Moon: Home Sweet Home Deluxe Edition sur Nintendo Switch. D’abord lancé sur mobiles à l’été 2024, cet épisode inédit de la célèbre franchise de simulation agricole va enfin quitter les écrans tactiles pour s’installer confortablement sur la console hybride de Nintendo. Une entrée qui s’annonce comme plus qu’un simple portage.

Cette nouvelle édition, repérée récemment via le système de classification taïwanais, sera une version enrichie, renommée Special Edition dans les communications officielles. Elle proposera notamment des ajouts inédits, comme de nouvelles inventions du fantasque Doc Jr., désormais résident permanent du village d’Alba. Parmi ces nouveautés, on retrouve le Hoverbike 5000 pour se déplacer plus rapidement et le Cleanmeister Autovac pour automatiser le nettoyage de votre ferme. De nouvelles scènes cinématiques viendront également étoffer la narration et renforcer l’immersion.

Dans Harvest Moon: Home Sweet Home, le joueur incarne un citadin de retour dans son village natal, Alba, autrefois florissant mais aujourd’hui en déclin. Entre cultures, élevage, pêche, minage et participation à des festivals, votre objectif est de redonner vie à cette communauté rurale. Le jeu introduit aussi une mécanique de « Bonheur », ressource essentielle pour attirer de nouveaux habitants et dynamiser le village.

Comme le veut la tradition, les interactions sociales occupent une place centrale, avec la possibilité de séduire et d’épouser plusieurs prétendants et prétendantes, y compris deux nouveaux venus issus de Harvest Moon: The Winds of Anthos : Ella, une artiste à la recherche d’inspiration, et le docteur Nikolai, en quête des secrets de la source de la Déesse des Récoltes.

Développé par appci et édité par Natsume, Home Sweet Home Deluxe Edition se présente comme un mélange entre tradition et modernité, avec une base classique enrichie de technologies inventives et de nouveaux personnages attachants. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais la communication de Natsume laisse entendre une arrivée d’ici la fin de l’année.